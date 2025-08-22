A- A+

música Lucas Jagger abre álbum de viagem para Portugal com o pai, Mick Jagger Nascido em 1999 em Nova York (EUA), o cantor passou sua infância no Brasil

Lucas Jagger, filho da apresentadora Luciana Gimenez e do cantor Mick Jagger, publicou uma série de fotos de uma viagem recente que fez com o pai para Portugal. "Eu e meu pai visitando as regiões vinícolas de Portugal (e a gente nem bebe vinho)", brincou o rapaz de 26 anos na legenda escrita em inglês no carrossel do Instagram.

Além de uma foto ao lado do pai e líder da banda Rolling Stones, Lucas também mostrou alguns lugares pelos quais eles passaram no país europeu.

Dias antes, Mick Jagger também havia compartilhado algumas fotos das férias de verão em Portugal, elogiando o país: "Lugar lindo para explorar". Nos comentários, Lucas revelou que ele foi o fotógrafo oficial da viagem, garantindo novas poses para o álbum de recordações do cantor de 82 anos.

Nascido em 1999 em Nova York (EUA), Lucas Jagger passou sua infância no Brasil morando com a mãe, mas sempre manteve contato e convivência com o pai britânico.

Mick Jagger chegou até mesmo a ficar hospedado no apartamento da apresentadora quando veio ao Brasil, em 2014, para a Copa do Mundo. O músico também sempre está presente em comemorações, como os aniversários a formatura do filho na faculdade.

No final de julho, Luciana Gimenez homenageou Mick Jagger pelo aniversário dele 82 anos. "Nós te amamos!', escreveu a apresentadora do Super Pop, mostrando diversas fotos dos dois juntos e também ao lado do filho.



