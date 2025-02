A- A+

Famosos Lucas Lima, ex de Sandy, revela problema na articulação acromioclavicular: "Dor muito forte" Artista disse sofrer com dores no ombro desde a adolescência, mas que pioraram nas últimas semanas

O músico Lucas Lima, ex da cantora Sandy, usou as redes sociais nesta semana para compartilhar que recebeu o diagnóstico de um problema na articulação acromioclavicular no ombro. Ele contou que sempre sofreu com dores na região, mas que agora estão “insuportáveis”.

— Acabei de sair do médico e é uma parada acromioclavicular. Não tem mais uma cartilagem, e os ossinhos estão se arrebentando. Está bem feio, doi que é um negócio absurdo — disse o artista.

O músico contou ainda que fez uma injeção para auxiliar a dor. A terapia geralmente envolve o uso de ácido hialurônico e anti-inflamatórios para aliviar as queixas e lubrificar a articulação. Agora, Lucas precisará seguir alguns cuidados médicos.





— Tem um monte de exercício que eu tenho que evitar, várias posturas de ioga que eu tenho que evitar. Agora vamos ver como o tratamento anda, (com) fisioterapia também e vamos ver se precisa ou não operar. Por enquanto não precisa, vamos tentar segurar — contou.

O artista explicou ainda que desde a adolescência as queixas no ombro o incomodaram, mas que nos últimos quatro meses a dor se tornou insuportável. Quando conseguiu buscar ajuda médica, o profissional pediu uma ressonância, que indicou o desgaste na cartilagem na articulação acromioclavicular.

Segundo um artigo publicado por Helder Montenegro, presidente da Associação Brasileira de Reabilitação de Coluna (ABRColuna) e da Associação Cearense de Fisioterapeutas, a articulação acromioclavicular é a responsável por unir a clavícula e a escápula, no ombro.

“Essa articulação é revestida por cartilagem, que ajuda a amortecer os ossos e permite movimentos suaves do ombro. Com o tempo, devido ao desgaste natural ou a lesões repetitivas, a cartilagem pode se deteriorar, resultando em atrito entre os ossos e levando à inflamação, dor e rigidez na articulação”, explica o profissional.

Embora as causas mais comuns seja o envelhecimento e o esforço repetitivo da articulação, alguns casos podem ter origens genéticas e começar desde cedo, como ocorreu com Lucas.

O quadro causa dores intensas, e o tratamento envolve fisioterapia para aliviar as queixas, melhorar a função do ombro e retardar a progressão da doença. Em alguns casos mais graves, é necessária a cirurgia.

