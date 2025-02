A- A+

BBB 25 Lucas Lima alfineta Giovanna após anúncio de show de Sandy e Junior no BBB 25 Irmã de Gracyanne afirmou que não gostaria de ver uma apresentação de Sandy no reality

Lucas Lima não perdeu a oportunidade de alfinetar Giovanna, nesta terça-feira (4), após o anúncio de um show de Sandy e Junior no BBB 25.

A dupla de irmãos se apresenta no reality show nesta quarta-feira (5), ao lado de Chitãozinho e Xororó. Nas redes sociais, a participação foi revelada com um vídeo.

Ex-marido de Sandy, Lucas Lima não esqueceu de um comentário feito por Giovanna no dia 24 de janeiro. Na ocasião, a irmã de Gracyanne Barbosa disse que não gostaria de um show da cantora na casa.

“Deus me livre, gente. Ia ser muito chato. As músicas que ela canta, hoje em dia, nem seria um show”, criticou a nutricionista em uma conversa com Daniele Hypolito.



Na publicação feita por Junior e Xororó para anunciar a apresentação, Lucas debochou da sister. “A Giovanna vai amar”, escreveu.

O show, no entanto, pode não ser visto por Giovanna. A mineira está no Paredão desta terça-feira e as enquetes apontam sua possível eliminação.

