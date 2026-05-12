Lucas Lima publica "momento fofura" da namorada junto a seu filho com Sandy 

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O músico Lucas Lima compartilhou nos Stories do Instagram, nesta terça-feira (12), um registro afetuoso de sua nova namorada Nina Forlin junto o pequeno Theo, de 11 anos, o filho dele com a cantora Sandy.

A foto foi tirada após o treino matinal do artista, no momento em que ele avistou Nina Forlin colocando a leitura em dia ao lado do pequeno Theo, momento registrado sem que eles percebessem.

A criança, que também estava lendo, dividia a cama e o cobertor com a madrasta, que usava uma pantufa do Homer, personagem de Os Simpsons. Na legenda da imagem, Lucas colocou um emoji de coração e outro com olhos lacrimejantes.

O detalhe é que a foto não revela o rosto do menino, que tem a identidade preservada em comum acordo do músico com a cantora Sandy, desde seu nascimento.



Dia das mães

No último domingo (10), Lucas prestou homenagem à sua mãe, Lorena Lima, e também à ex-mulher, postando um registro raríssimo de Sandy com o pequeno Theo.

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

"Uma das minhas maiores sortes (e não são poucas as que eu tenho) são minhas referências de 'mãe'. A que me criou e a com quem eu crio meu filho são diferentes em muitos aspectos, mas idênticas na entrega, na presença, na dedicação inegociável e no amor pleno", escreveu.



"Não é fácil criar um ser humano bom. Na real, é quase improvável. Mas essas duas gurias me provam que é possível e me inspiram a dar tudo de mim e fazer minha parte com mais capricho ainda", completou Lucas, que engatou em um novo relacionamento há poucos meses.



Novo amor

Primeiro relacionamento após a separação com Sandy, em 2023, o namoro de Lucas Lima com Nina foi assumido pelo casal em janeiro deste ano, quando eles começaram a postar, aos poucos, a união nas redes sociais. Nina é fotógrafa, professora de yoga, publicitária e trabalha em uma grande plataforma de streaming.

Lucas Lima e Nina Forlin | Foto: Reprodução/Instagram

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