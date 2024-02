Lucas Lima publica vídeo de casa onde mora após separação de Sandy; vídeo

A- A+

O músico Lucas Lima publicou um vídeo nesta quinta-feira (1º), em que mostrava a casa onde mora após o anúncio da separação de Sandy. Os artistas comunicaram o divórcio em uma nota conjunta em setembro do ano passado.



Em um reels postado no Instagram, Lucas brinca sobre ser "esquecido" ao sair de casa. "‘Distraídos tentando sair de casa’ ou ‘é hoje que eu atraso para o ensaio do musical Once’", escreveu na legenda do vídeo em que voltava diversas vezes para buscar objetos que esqueceu, como chaves e óculos.

No registro, é possível ver alguns detalhes do local, como sala de estar e cozinha. Apesar da separação, ele e Sandy ainda mantêm uma boa relação. Rumores de uma suposta reconciliação surgiram em novembro, mas foram logo desmentidos pela cantora.



"Tudo o que saiu sobre a gente desde que postamos isso [o anúncio do término] - e que não foi dito por nós, da nossa boca - é absoluta e completa mentira", escreveu à época.



No anúncio do divórcio, ambos disseram que a separação foi amigável. "A família que a gente construir é para sempre. E o nosso amor também", escreveram.



"Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem", concluiu o comunicado. O ex-casal tem um filho de 9 anos.

