Lucas Lucco, Preta Gil e Luísa Sonza: os famosos que falaram abertamente sobre saúde mental em 2023

Saúde mental é um tema importante e deve ser considerado quando se fala no bem-estar humano. O cuidado com a mente ficou ainda mais em evidência após a pandemia de Covid-19, de modo que governos designaram ou criaram até departamentos para tratar deste assunto nos sistemas de saúde.

Quando pensamos em como os famosos lidam com essas dificuldades, podemos até pensar que eles vivem em um mundo cor de rosa, onde tudo é perfeito. Mas o fato é que não: também são humanos e podem enfrentar problemas parecidos.

Em 2023, pudemos ver episódios em que a saúde mental deixou de ser um tipo de tabu e foi discutida abertamente por algumas celebridades. É o caso de Kylie Jenner, Billie Eilish, Baco Exu do Blues, por exemplo, que desabafaram sobre os impactos na própria vida. Outros famosos como Preta Gil, Wesley Safadão, Luísa Sonza e, mais recentemente, Lucas Lucco preferiram até se distanciar da exposição pública, seja dos palcos ou das redes, para conseguirem cuidar de si mesmos.

Relembre esses casos

Kylie Jenner

A socialite de 25 anos foi uma das que veio a público falar sobre uma nova postura nas redes sociais em decorrência de possíveis problemas de saúde mental. Em fevereiro, em entrevista à revista Vanity Fair Itália, ela afirmou que não lê mais comentários a seu respeito nas redes sociais — a Kardashian tem uma das contas mais seguidas do Instagram, com 398 milhões de seguidores. O motivo, segundo ela, são os comentários maldosos que recebe. Também à publicação, a empresária falou sobre a própria depressão pós-parto, causada após o nascimento do segundo filho, Aire.

— Nesses momentos você pensa que nunca vai passar, que seu corpo nunca mais vai voltar a ser o que era antes, que você nunca mais será a mesma. Isso não é verdade: os hormônios, as emoções nessa fase são muito, muito mais poderosos e maiores que você. Meu conselho é viver essa transição, sem medo das consequências — afirmou.



Preta Gil

Em junho, durante o tratamento de um câncer, a cantora anunciou que faria "dois meses de pausa". Como ela própria explicou, esse momento seria importante para que então pudesse ser submetida à chamada "cirurgia curativa". Naquela época, a filha de Gilberto Gil fez um desabafo à apresentadora Ana Maria Braga no "Mais você", da TV Globo, citando inclusive os desafios para a própria saúde mental. Na ocasião, a música também lamentou o próprio drama familiar ao qual viveu: tinha se separado havia poucos meses do personal trainer Rodrigo Godoy após rumores de traição.

— Chega uma hora que a gente não é guerreira e não está bem. E tudo bem. É importante a gente se permitir vivenciar todos os sentimentos que essa doença traz. É muito medo, ansiedade, muita expectativa — disse ela, chegando a ficar emocionada.

Wesley Safadão

Em setembro, o cantor também anunciou por meio de suas redes sociais que daria uma pausa por tempo indeterminado na carreira. O artista estava passando por “fortes crises de ansiedade”, segundo a assessoria dele. No último show que havia feito em Natal, no mesmo dia, ele afirmou que não estava se sentindo muito bem.

— Estou há três dias sem conseguir dormir. Para quem não está entendendo, o que o Safadão tem, na verdade, é cabeça, é mental. Me deram um sossega leão antes desse show, consegui cochilar umas horinhas, e consegui fazer esse show. São dias delicados — disse, na ocasião.

Baco Exu do Blues

Também em setembro, o rapper usou as redes para desabafar com os seguidores. O motivo: não estava se sentindo bem, escreveu ele, mas sem especificar o que havia acontecido. "Estou me esforçando para entregar o melhor possível pra vocês, mas não estou bem. Desculpa a todo mundo que tem carinho por mim e ama minha música, eu vou melhorar, estou me cuidando e espero que entendam", publicou.

Nos comentários da postagem feita no X (ex-Twitter), os seguidores do cantor aproveitaram o espaço para demonstrar todo o carinho e apoio. "Espero que você fique melhor, irmão. Tira um tempo pra você, se cuida, se cure. Isso é muito importante, não podemos nos forçar a ficar bem para agradar os outros. Temos que ser honestos com nossa própria dor", comentou um internauta.

Billie Eilish

A cantora americana de 21 anos afirmou à revista Allure, também no mês de setembro, que tem dificuldades de lidar com os próprios sentimentos, especialmente quando se trata da vida pública. Na ocasião, contou que "não tem se saído muito bem" em colocar limites entre o que é privado e o que não é. À publicação, afirmou ainda que esse é um motivo para ter "sentimentos de iminente desgraça a maior parte do dia". Apesar disso, a música contou estar "começando a melhorar", driblando esses problemas.

Luísa Sonza

Embora não tenha citado problemas de saúde mental, a cantora passou por um problema nada fácil de superar: a traição. Após anunciar o fim do relacionamento com o youtuber Chico Moedas, ela foi outra a preferir deletar as redes sociais do celular, em outubro. Agora as suas páginas serão atualizadas pela equipe. "Decidi não ter mais redes sociais no celular, acredito que isso tem feito bem pra mim e sei que vocês entendem isso! Mas pode deixar que vou mandando fotinhas e mensagens pra vocês pela minha equipe, não vou ficar distante", escreveu ela.

Lucas Lucco

Na última quinta-feira, o sertanejo usou as redes sociais para detalhar o estado da própria saúde atual. De acordo com o comunicado divulgado, ele vai precisar se afastar dos palcos por tempo indeterminado porque sofre de TAB, uma doença crônica e sem cura, caracterizada por uma forte variação de humor. "Nesse ano de 2023, tive que soltar nota duas vezes para justificar o adiamento e cancelamento de alguns shows, remanejando e lutando com a agenda por conta de vários e vários compromissos [...] Tive inúmeras crises durante o ano", contou ele.

