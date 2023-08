Luccas Neto estrela em filme com Renato Aragão; confira detalhes

A- A+

Luccas Neto começou a filmar, no Rio de Janeiro, seu novo longa: "Príncipe Lu e a Lenda do Dragão", que conta com participação de Renato Aragão. No filme, ele vive o brincalhão Príncipe Lu, um jovem que vai precisar salvar seu reino. A direção é de Leandro Neri e a estreia será exclusiva nos cinemas e está prevista para o início de 2024, nas férias de verão.

O filme conta a divertida e inspiradora história do Príncipe Lu, um jovem brincalhão e troslador, que não quer saber de muitas responsabilidades na vida, até que algo inesperado muda tudo. Enquanto é obrigado a rever comportamentos e atitudes para poder assumir o trono, o príncipe também precisa lidar com a ameaçadora Lenda do Dragão, que parece cada dia mais próxima de se tornar realidade, colocando todo o reino em risco. Mas para isso precisa recuperar a Espada Alada, com a ajuda de sua irmã, a corajosa Encantada, e da misteriosa Guerreira Mascarada.

Após uma tragédia, o príncipe vai precisar amadurecer para proteger sua família e súditos de inimigos assustadores. Para isso, ele precisa encontrar a recém-desaparecida Espada Alada e contará com a ajuda da irmã, da Feiticeira Real (Zezé Motta), dona de grandes poderes místicos, da misteriosa Guerreira Mascarada e do lendário Mestre dos Mestres (Renato Aragão).

