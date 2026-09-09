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LUTO Lucia Sisic, Miss Áustria 2024, morre aos 22 anos após passar por diversas cirurgias no coração Em 2024, a modelo compartilhou nas redes sociais um agradecimento à equipe responsável por seu acompanhamento na cardiologia pediátrica

A modelo Lucia Sisic, atual Miss Áustria, morreu aos 22 anos. A informação foi anunciada na segunda-feira, 7, pelo Mission Austria, responsável pelo concurso de beleza. Até o momento da publicação desta nota, a causa da morte não havia sido divulgada.

Lucia tinha um histórico de problemas cardíacos desde o nascimento. Segundo a revista People, ela possuía um defeito em uma válvula do coração e passou por diferentes cirurgias ao longo da vida.

Em 2024, a modelo compartilhou nas redes sociais um agradecimento à equipe responsável por seu acompanhamento na cardiologia pediátrica. Na publicação, ela relembrou os momentos difíceis enfrentados durante o tratamento e contou que estava prestes a iniciar o acompanhamento na cardiologia para adultos.

"Com enorme empenho, sempre lutaram para salvar minha vida, consegui superar muitos momentos difíceis e tive a oportunidade de viver uma vida plena. (...) Tenho orgulho de não ter desistido, embora muitas vezes houvesse motivos para isso. Com os melhores votos para o futuro de vocês, despeço-me e agora inicio uma nova etapa da minha vida na cardiologia de adultos", escreveu.

Título de Miss Áustria

Lucia foi escolhida Miss Áustria em 2024. Como não foram realizadas novas edições do concurso desde sua coroação, ela continuava oficialmente com o título até sua morte.

O Mission Austria, responsável pela competição, publicou uma homenagem à modelo após a notícia.

"Lucia permanecerá em nossa memória como uma jovem mulher maravilhosa. Neste momento tão difícil, nossos pensamentos e nossa mais sincera solidariedade estão com sua família, seus amigos e todas as pessoas que lhe eram próximas. Querida Lucia, você sempre será parte da nossa família."

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