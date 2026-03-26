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FAMOSOS Lúcia Veríssimo critica musical de Gal Costa: 'Não está à altura' 'Gal - o Musical' está em cartaz no 033 Rooftop, localizado no Complexo JK Iguatemi, em São Paulo, e segue até 10 de maio de 2026

A atriz Lúcia Veríssimo fez duras críticas à peça Gal - O Musical, espetáculo que retrata a vida da cantora Gal Costa, e afirmou que o musical "não está à altura" de sua ex-companheira. Em resposta a uma publicação do escritor Felipe Ferreira no Instagram, Lúcia teceu críticas à forma como a peça retrata sua relação com a cantora.

"Fiquei extremamente pasma com falas super agressivas que jamais minha pessoa proferiria e, mais ainda, com um figurino absurdo. Fato aliás, que todo o elenco sofre, colocando-os amarrados e prejudicado as performances. Equivocado é o que eu definiria. Definitivamente não está à altura de Gal Costa", escreveu a atriz nos comentários da postagem.

"Bruna Pazinato faz a minha personagem [...] de maneira bem estruturada, mas infelizmente com uma dramaturgia sem retratar o que de fato se deu naquele casamento", afirmou. Lúcia Veríssimo e Gal Costa foram casadas durante a década de 1980. "Isso não é, de forma nenhuma, responsabilidade da atriz. Ao contrário, ela defende muito bem a personagem. Uma figura linda, forte, cantando lindamente também", defendeu Lúcia.

Apesar das críticas nas redes sociais, Lúcia havia elogiado o espetáculo no dia anterior. Em um vídeo publicado no perfil oficial da peça, Lúcia deu um depoimento elogioso sobre a montagem. "A minha parte é bacana, porque realmente nós vivemos isso. Foi um grande amor, uma história linda que durou muitos anos e era de uma união imensa", afirmou.

Gal - o Musical está em cartaz no 033 Rooftop, localizado no Complexo JK Iguatemi, em São Paulo, e segue até 10 de maio de 2026. A produção é encabeçada por Marília Toledo e Emilio Boechat, dupla responsável pelos musicais Silvio Santos Vem Aí e Ney Matogrosso - Homem com H.

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