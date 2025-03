Luciana Gimenez atualiza estado de saúde pós-cirurgia

A- A+

Luciana Gimenez, de 55 anos, usou seus stories do Instagram neste domingo (16), para falar sobre a recuperação de uma cirurgia de emergência na cervical a que ela foi submetida.



"Acordei aqui hoje e a situação está um pouco ruim. Não consegui dormir direito, meu pescoço está muito inchado. Parece que um trator bateu de frente", explica ela.

A apresentadora realizou a correção de uma hérnia de disco cervical, na sexta-feira (14). "Para mim, que sou superativa, está sendo uma tortura".

"Não consigo respirar para dormir, minha voz está bem 'curta', está estranho. Mas é o primeiro dia, é o processo", completa.



O processo de pós-cirurgia, apesar de complexo, foi levado com humor por Luciana: "Pode pegar minha 'boneca de vodu' e levar para a praia. É a perna, depois o dedo, agora a coluna. Mas não vai me quebrar, não, porque eu sou escorpiana".



A apresentadora segue em observação no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Veja também