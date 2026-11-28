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Famosos Luciana Gimenez deixa apartamento em cobertura de São Paulo: 'Processo de mudança é doloroso' Apresentadora ainda destacou que se trata de um apartamento que ela gosta muito, mas que, "por vários motivos", ela tem que deixar o imóvel

A apresentadora Luciana Gimenez publicou uma reflexão em formato de vídeo em seu Instagram neste sábado, 28, para abordar a saída do apartamento em uma cobertura em São Paulo onde morou nos últimos seis anos.

"Se algo é inevitável, não vale a pena perder tempo sofrendo além da conta. Eu me dou 48 horas para ficar chateada pelas coisas. Porque depois tem que levantar, trabalhar e ir para a frente. A vida é essa. Fiz uma reflexão: coisas que aconteceram esse ano, dá para mudar? Não. A única coisa que eu posso fazer com essas coisas que acontecem no caminho é perder menos tempo", afirmou.

Luciana Gimenez ainda afirmou que pretende ter ao menos mais 40 ou 50 anos de vida pela frente, e que o que realmente importa são questões básicas como saúde e família.

Por fim, destacou que algumas das mudanças indesejadas são "inevitáveis", e concluiu: "Vou perder quanto tempo nessas decisões e processos? Já que não tem jeito, resolve logo. Se não gostar, vai pra outra. Parece simples, e é", disse.

A apresentadora ainda destacou que se trata de um apartamento que ela gosta muito, mas que, "por vários motivos", ela tem que deixar o imóvel. "Eu não gosto de mudança, tenho receio de mudar O processo para mim é muito dolorido", conta.

Nos últimos meses, diversas informações foram veiculadas na imprensa a respeito de uma disputa judicial envolvendo os donos do imóvel em que Luciana Gimenez vinha morando.

A apresentadora afirma que não foi despejada e sua assessoria chegou a informar há algumas semanas que "não há e nunca houve qualquer atraso de pagamento ou débito de Luciana em relação ao imóvel" e que "todas as suas obrigações financeiras foram sempre cumpridas pontualmente e estão em dia", segundo reportagem da Folha de S.Paulo.

O caso envolveria um pedido de devolução do apartamento em que Gimenez vivia desde 2020 após o fim do prazo de uma das renovações de contrato, no início deste semestre. Posteriormente, Luciana buscou outro lugar para se mudar junto ao filho Lorenzo, de 15 anos.

Não foi divulgado até o momento onde Luciana Gimenez vai morar depois da mudança.

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