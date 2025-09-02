A- A+

celebridades Luciana Gimenez ganha elogios após publicar fotos de biquíni em hotel com diárias de R$ 35 mil Apresentadora aproveita dias de descanso em viagem de luxo para ilha grega, depois de período nos Estados Unidos

Luciana Gimenez está de férias. A apresentadora de 55 anos usou as redes sociais, nesta semana, para compartilhar parte dos registros fotográficos de uma viagem pela Grécia. Em registros publicados no Instagram, ela aparece de biquíni na área externa de um hotel de luxo na ilha de Mykonos — a acomodação, que oferece suítes com piscinas privativas, tem diárias com valores que podem chegar a R$ 35 mil, de acordo com o tarifário atual.

"Sol, sal, mar", celebrou a apresentadora, na legenda da série de fotos postadas em sua conta digital. Com vista privilegiada do mar, o Cavo Tagoo Hotel — hospedagem com cinco estrelas no local — é famoso por atrair celebridades. Personalidades como a atrizes americanas Lindsay Lohan e Gabrielle Union, a modelo Chanel Iman e o jogador de basquete Dwyane Wade já estiveram por lá.

O resort onde está Luciana Gimenez — que aterrissou em solo grego após um período nos Estados Unidos — conta tanto com suítes sofisticadas e pequenas vilas completas, algumas delas com piscina exclusiva. Os pacotes são variados: há alternativas pensadas para casais em lua de mel, acomodações amplas para grupos e serviços que incluem café da manhã e experiências adicionais.

Localizada no Egeu Meridional, Mykonos faz parte do arquipélago das Cíclades, assim como Tinos, Syros, Paros e Naxos. Apesar de ser a mais famosa, é também a menor ilha do conjunto — com 85 quilometros quadrados de área e altura que atinge os 341 metros em seu ponto mais alto.

Casas, lojas, hotéis e igrejas, quase todas brancas, são o primeiro ponto a chamar a atenção do visitante. E, andando pelas vielas sinuosas da ilha, é difícil resistir às fotos. Cada esquina ou parede é um belíssimo fundo para se retratar uma imagem.

Ciente de seu potencial turístico, Mykonos dispõe de centenas de lojinhas de souvenir. E chaveiros, ímãs, roupas e demais lembrancinhas, mesmo que a preços não muito baixos, costumam ser mais bem feitas do que as encontrados nas outras cidades gregas. Lanchonetes especializadas em churrasco grego são paradas obrigatórias para quem gosta ao menos um pouquinho de carne.

