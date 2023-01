Luciana Gimenez posta vídeo sobre recuperação da perna quebrada em acidente de esqui; confira

A- A+

A apresentadora Luciana Gimenez usou sua conta do Instagram para publicar um vídeo falando sobre o acidente que sofreu na tarde deste sábado (7), enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos. Comunicado publicado por sua assessoria explica que ela curtia dias de férias com os filhos Lucas e Lorenzo e esquiava em alta velocidade em uma pista mais íngrime. Ao tentar parar, aconteceu o acidente.



"A apresentadora foi imediatamente atendida na pista e, na sequência, levada de ambulância para o hospital local. Com fortes dores, passou por exames que confirmaram a fratura em quatro lugares diferentes da perna e foi constatada a necessidade de uma cirurgia de emergência que foi muito bem sucedida. Luciana já se encontra em recuperação, no quarto, acompanhada pelo filho mais velho, Lucas. Sua alta está prevista para essa segunda (9). Caso seja necessário, em breve passaremos novas informações", conclui a nota divulgada no feed de Luciana.

Nos stories, Luciana Gimenez postou um vídeo e atualizou seu estado de saúde após passar por cirurgia.A apresentadora explicou que sofreu fraturas em quatro pontos da perna e que está com muita dor.

"Estou aparecendo aqui pra dizer pra vocês que, como vocês sabem, eu me machuquei bastante. E estou aqui agradecendo todo mundo que mandou mensagem. Desculpa ter sumido tanto tempo, mas é que eu estava com muita dor. Eu estava muito medicada, não estava com condições de falar", disse Luciana.

"Eu ainda não sei muito bem como vai ser minha recuperação, então por isso também não entrei em contato. Mas antes de mais nada, queria agradecer a todos vocês. Assim que tiver mais notícias, conto pra vocês. Quebrei minha perna em quatro lugares, mas o restinho a gente vai contando", comentou a apresentadora, que não tem previsão de alta.



Assista:

