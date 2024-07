A- A+

Famosos Luciana Gimenez relembra foto íntima vazada: "Achei que estava mandando para um ex" Luciana contou que chegou a publicar a imagem nas redes sociais por engano

A apresentadora Luciana Gimenez relembrou a ocasião em que uma foto íntima sua foi vazada. O episódio foi compartilhado durante sua participação no programa Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, com a presença de Kaysar e Carmo Dalla Vecchia nesta terça-feira (2).



Luciana contou que chegou a publicar a imagem nas redes sociais por engano.

O incidente aconteceu à época do surgimento do Instagram. "Eu nunca posei nua. Achei que estava mandando para um ex. Quando eu vi o negócio carregando, eu desliguei o celular", disse.





Luciana teve de esperar o celular ligar novamente para apagar a foto. A publicação aconteceu por volta das 4h, já que, à época, chegava em casa à 1h da manhã após apresentar o SuperPop, programa da RedeTV!. "Eu não quis ver se alguém tinha visto", afirmou.

Um tempo depois, Luciana foi abordada em uma festa por um homem que mencionou ter visto a imagem. "Eu só perguntei: 'Mas deu para tirar print?'. E ele respondeu que não", disse.

A apresentadora já deu outros detalhes sobre a vida íntima anteriormente. No ano passado, ela revelou que se identifica como demissexual.

