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FAMOSOS Luciano Huck celebra aprovação do filho em faculdade que custa R$ 100 mil ao ano Em junho, o filho de Luciano e Angélica contou nas redes sociais que estava fazendo um cursinho preparatório para conquistar uma vaga em Engenharia de Produção

Luciano Huck celebrou nesta quinta-feira, 30, a aprovação do filho Benício em uma das principais instituições privadas de ensino superior do País. Em uma foto publicada nos stories do Instagram ao lado de Angélica e de seu herdeiro, o apresentador comemorou a conquista do jovem de 18 anos. "Pais orgulhosos! Parabéns, Beni! Valeu todo esforço e dedicação!", escreveu.

Benício foi aprovado no Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), em São Paulo, instituição voltada para cursos nas áreas de negócios, direito e engenharias. No site oficial, a mensalidade de Engenharia de Produção, curso escolhido pelo estudante, é de R$ 8.300, o que representa um custo anual de aproximadamente R$ 100 mil.

Em junho, o filho de Luciano e Angélica contou nas redes sociais que estava fazendo um cursinho preparatório para conquistar uma vaga em Engenharia de Produção.





"Quero cursar Engenharia de Produção na Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa)", revelou Benício. Na ocasião, ele também contou que sua maior dificuldade na preparação para o vestibular era a matemática. O estudante explicou que, com a ajuda de "três professores maravilhosos" da disciplina, conseguiu evoluir e ampliar seus conhecimentos na área.

Como o Insper não possui campus no Rio de Janeiro, onde mora atualmente com a família, Benício deve se mudar para São Paulo para iniciar os estudos na unidade da Vila Olímpia, na zona sul da capital paulista.

Além de Benício, Luciano Huck e Angélica são pais de Joaquim, de 21 anos, e Eva, de 13. O filho mais velho do casal também seguiu a vida acadêmica, mas fora do Brasil: ele cursa Administração na New York University (NYU), em Nova York, nos Estados Unidos.

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