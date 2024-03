A- A+

Homenagem Luciano Huck homenageia Silvio Santos em documentário produzido pelo SBT Além do marido de Angélica, outros grandes nomes da comunicação irão gravar homenagens ao dono do SBT

Luciano Huck homenageou Silvio Santos em documentário do SBT que celebra a trajetória e carreira do apresentador. A Rede Globo liberou a participação do contratado no projeto.

De acordo com o SBT, a participação de Huck no documentário foi gravada em sua residência, no Rio de Janeiro. A emissora nega que o apresentador do Domingão tenha se dirigido aos estúdios em São Paulo. A TV de Silvio Santos também não informou quando o depoimento de Huck foi gravado.

Além do marido de Angélica, outros grandes nomes da comunicação irão gravar homenagens ao dono do SBT. Familiares e amigos também irão participar do documentário.

A produção tem estreia prevista para agosto na plataforma de streaming SBT+.

Veja também

BBB 24 Prova do Líder: seis participantes ainda não conquistaram a liderança no BBB 24; saiba quais