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TELEVISÃO Luciano Huck na berlinda? Globo avalia Celso Portiolli como alternativa para o "Domingão" Emissora teria iniciado conversas com o apresentador do SBT diante da repercussão de mensagens entre Luciano Huck e Daniel Vorcaro; contrato do titular vai até 2028

A TV Globo estaria considerando Celso Portiolli, do SBT, como possível substituto de Luciano Huck no comando do Domingão, segundo informações dos sites DOL e Canal D. Marcio Garcia também aparece entre as alternativas, mas teria menos apoio entre executivos da emissora.

A movimentação ocorre após a repercussão de conversas entre Daniel Vorcaro e Frederic Kachar, ex-CEO da Editora Globo, que deixou o cargo depois da divulgação das mensagens.

O episódio teria levado a direção da empresa a examinar com maior rigor eventuais vínculos de seus profissionais com o banqueiro.

Mensagens desde 2023

Registros encontrados pela Polícia Federal no celular de Vorcaro indicariam que ele mantinha contato com Huck desde 2023.

As conversas mencionariam encontros presenciais, favores e negociações comerciais.

Até o momento, porém, os diálogos citados não apontam ilegalidades por parte do apresentador.

Futuro de Huck e possível candidatura

Com contrato até 2028, Huck continua sendo uma das principais figuras comerciais da Globo.

Segundo o Canal D, a emissora também demonstraria insatisfação com a possibilidade de o apresentador disputar a Presidência da República em 2030.

De acordo com a publicação, Huck ainda mantém interesse em participar do debate político, circunstância que poderia gerar conflitos com suas funções na televisão.

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