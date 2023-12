A- A+

famosos Luciano Huck parabeniza Angélica no aniversário de 50 anos: "Te amo mais que batata frita" Os dois são pais de Joaquim, Benício e Eva

No dia em que Angélica completa 50 anos de idade, Luciano Huck fez um post especial celebrando a união do casal, que está junto desde 2004. Os dois são pais de Joaquim, de 18 anos, Benício, de 15, e Eva, de 11.

"Hoje é de fato o dia. O aniversário dela, mais uma volta ao redor do sol, a quinquagésima. Feliz aniversário, meu amor @angelicaksy . Em meio a tantas celebrações destes últimos dias, escolhi esta foto para hoje. Enxergo muito do que construímos juntos neste registro: amor, felicidade, família, cumplicidade, parceria e boas risadas. Te amo mais que batata frita. E siga me levando de táxi, avião, jegue, canoa, bicicleta ou como você quiser pelos caminhos da vida, estarei sempre ao seu lado. Que venham os próximos 50!"

Apresentadora, atriz e ex-cantora, ao longo da sua carreira Angélica se tornou um ícone da televisão brasileira. Começou aos quatro anos, no programa Buzina do Chacrinha, na TV Bandeirantes. Mas ficou mesmo famosa quando Venceu o concurso da "criança mais bonita do Brasil".

