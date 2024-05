A- A+

solidariedade Luciano Huck vai ao Rio Grande do Sul e põe MC Daniel pra falar no telefone com crianças em abrigo "Será que ele está dormindo?", questiona apresentador enquanto o funkeiro não atende

Luciano Huck está no Rio Grande do Sul para apoiar as vítimas das enchentes no estado. Nesta terça-feira (14), o apresentador postou nas suas redes sociais sua chegada na cidade de Canoas. "Eu vim olhar no olho das pessoas que estão enfrentando essa tragédia", escreveu.

Em um dos registros publicados, Huck aparece rodeado de crianças que aguardam a ligação do apresentador para MC Daniel. "Será que ele está dormindo?", pergunta Huck. Em determinado momento, o funkeiro atende a ligação, para alegria da garotada. "Oi, meus amores", diz Daniel. "Vem pra cá", diz uma das crianças ao artista paulistano.

No último domingo (12), MC Daniel foi um dos classificados para a próxima fase da "Dança dos Famosos", quadro do Domingão do Huck. Tati Machado e Amaury Lorenzo também avançaram.

