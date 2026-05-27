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TELEVISÃO Luciano Quirino explora a frieza interesseira de Pascoal em "A Nobreza do Amor" Na novela das 18h da Globo, o personagem surge como um mercenário capaz de entender rapidamente as brechas do Reino de Batanga e se torna um aliado perigoso de Jendal (Lázaro Ramos)

Para Luciano Quirino, o contido Pascoal de “A Nobreza do Amor” carrega um tipo de vilania que se constrói pela estratégia e não pelo impulso.

Na novela das 18h da Globo, o personagem surge como um mercenário capaz de entender rapidamente as brechas do Reino de Batanga e se torna um aliado perigoso de Jendal (Lázaro Ramos).

“O que mais me atraiu foi justamente essa inteligência silenciosa. Pascoal entende o poder e as fragilidades humanas e sabe usar isso a favor dele. É um personagem cheio de camadas”, afirma.

A construção do personagem exigiu uma atuação mais contida, apoiada justamente em seus silêncios. “Tentei construir o Pascoal muito mais pelo olhar e pela escuta do que pela fala. Ele é um homem que observa tudo antes de agir”, explica.

Essa lógica aparece ainda na relação com Jendal. “O Pascoal vai conquistando poder porque sabe exatamente o que o rei precisa ouvir e fazer. Acho interessante porque ele não é impulsivo. Ele é calculista. Isso traz uma tensão diferente para o personagem”, analisa.

Contracenar com Lázaro Ramos reforçou essa dinâmica de tensão e cumplicidade. “Lázaro é um ator extraordinário e um parceiro generoso. A gente se escuta muito em cena e isso faz toda diferença. Existe uma troca muito viva entre nós”, valoriza.

Em paralelo, Luciano também pode ser visto em “Dona Beja”, disponível na HBO Max e exibida pela Band, em um registro bastante diferente.

Na produção, ele interpreta Mendonça e reencontra Thalma de Freitas, com quem trabalhou em “Laços de Família”, de Manoel Carlos, exibida originalmente pela Globo entre 2000 e 2001.

“Foi muito bonito. Existe uma memória afetiva entre nós desde aquela época e reencontrar Thalma tantos anos depois, agora com mais maturidade artística e pessoal, foi muito especial”, conta.

Entre uma obra e outra, o ator enxerga uma fase de expansão criativa. “Hoje, me sinto mais aberto para personagens complexos, contraditórios e humanos”, define.

Nome completo: Luciano Quirino dos Santos.



Nascimento: 4 de abril de 1966, em Santos/SP.

Atuação inesquecível: Como Arthur Bispo do Rosário no curta-metragem “Eu Preciso Destas Palavras Escrita”, com direção e roteiro de Milena Manfredini e Raquel Fernandes e lançado em 2017.

Momento marcante na carreira: “O filme ‘Carandiru’, sob direção de Hector Babenco (2003)”.

O que falta na televisão: “Protagonistas pretos e diversidade de narrativas”.

O que sobra na televisão: “Repetição de estereótipos”.

Com quem gostaria de contracenar: Denzel Washington.

Se não fosse ator, seria: “Eu sempre quis ser ator”.

Ator: Milton Gonçalves.

Atriz: Ruth de Souza.

Novela: “Laços de Família”, escrita por Manoel Carlos e exibida originalmente pela Globo entre 2000 e 2001.

Vilão marcante: Rosa, papel de Léa Garcia em “Escrava Isaura”, novela de Gilberto Braga, exibida originalmente pela Globo entre 1976 e 1977.

Personagem mais difícil de compor: Carlos Gomes, no espetáculo “Maestro Selvagem”.

Que papel gostaria de representar: Nelson Mandela.

Filme: “A Cor Púrpura”, dirigido por Steven Spielberg e lançado em 1985.

Autor: Alice Walker.

Diretor: Steven Spielberg.

Mania: “De repetir falas em voz baixa antes da cena”.

Medo: “Do apagamento da nossa história preta”.

“A Nobreza do Amor” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 18h.

“Dona Beja” – Band – Quintas e sextas, às 23h15. Disponível na íntegra na HBO Max.



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