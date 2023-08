Luciano Szafir fala de doc de Xuxa, após ser citado como homem "usado": "Não vi nada"

A- A+

Luciano Szafir solta uma indagação, como se não entendesse o assunto, quando questionado sobre a repercussão de "Xuxa, o documentário", série documental do Globoplay que tem esmiuçado a trajetória da apresentadora — os últimos episódios serão liberados nos dias 3 e 10 de agosto. Pai de Sasha, fruto de um antigo relacionamento com a loura, o ator e empresário de 54 anos ressalta que prefere se manter alheio, pelo menos por enquanto, acerca da atração que faz citações à sua figura.

Ainda recuperando-se de graves problemas físicos — ele trata uma artrose que prejudicou a ligação entre o fêmur e o quadril, algo acelerado por três longas internações devido a infecções por Covid —, Szafir reforça que está inteiramente focado em sua saúde neste momento. No último episódio de "Xuxa, o documentário", o ator foi citado pela apresentadora como alguém que, sim, ela "utilizou" para engravidar. As declarações repercutiram entre o público.

"Não vi nada, e não tenho muito interesse em falar sobre isso, não" diz Szafir, ao Globo.

"Eu o usei, mas ele sabia de tudo", disse Xuxa, em referência a Szafir. "Queria ter filho antes dos 35 anos e comecei a buscar aos 33. Já estava namorando o Luciano, mas ele veio com a seguinte frase: 'Vamos ter filhos só se a gente casar'. Casar? Aí respondi que não queria casar. E ele respondeu que então a gente não ia ter filho. E eu disse: 'Tá bom'", repassa Xuxa, em determinado trecho do documentário. Diante da reação do então namorado, a apresentadora foi para Los Angeles, nos EUA, para entender como funcionavam as clínicas especializadas em inseminação artificial.

"Comecei a fazer teste de ovulação, aí veio o Luciano, ficou de joelhos na minha frente e disse: 'Não faz isso... Dá um pai para esse teu filho'. Respondi que ele queria casar e eu não queria. Sugeri a gente se separar por nove meses e depois a gente voltava a namorar. Mas aí ele disse: 'Tá bem, a gente não precisa casar'", rememora a Rainha dos Baixinhos.

Com a resposta de Luciano, Xuxa mudou os planos. "Se não precisava casar, eu avisei: 'Vou estar ovulando em 24 horas. Quer tentar?' E foi na primeira tentativa. A gente sempre teve relações com camisinha e foi a primeira vez que ele tirou, ele não queria tirar de jeito nenhum, a não ser casado", conta a apresentadora.

Numa entrevista recente ao gshow, a apresentadora admitiu que usou o ator para uma finalidade específica. "Tem muita verdade nisso. Como as pessoas falam, eu o usei”, esclareceu ela. “Mas, na realidade, ele sabia de tudo. Quando chegou para me namorar, falei para ele que queria só um ficante e depois disse que o meu relógio biológico estava indo, queria ser mãe", acrescentou.

