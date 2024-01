"Lucidez": Cassio Sette apresenta novo show neste domingo (14)

A- A+

O cantor pernambucano Cassio Sette se apresenta, neste domingo (14), pelo Janeiro de Grandes Espetáculos. Na ocasião, Cássio mostrará seu novo show, intitulado “Lucidez”, com direção de Guilherme Coelho com os músicos George Rocha e Nelson Brederode. O evento está programado para acontecer às 19h, no Teatro Capiba, dentro do Sesc Casa Amarela, Zona Norte do Recife.

Para o repertório, o cantor separou músicas de compositores como Fernando Duarte, Marco Polo, entre outros. E incluiu seu último single, "Eu me Iludo", canção lançada no fim do ano passado e disponível em todas as plataformas digitais. Além disso, também não vai faltar no show as famosas releituras de bregas, um dos gêneros favoritos de Sette.

Os ingressos estão disponíveis no site da Sympla e custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Serviço

30º janeiro de Grandes Espetáculos

Show Cassio Sette

14 de janeiro de 2024, às 19h

Teatro Capiba, Sesc de Casa Amarela

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).



