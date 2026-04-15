Lucinha Araújo emociona cantando Cazuza em show de Elymar Santos
Mãe do autor de 'Codinome beija flor' solta a voz em teatro do Rio em dueto com artista brasileiro
Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, emocionou o público, na noite dessa terça-feira (14), ao cantar, de surpresa, uma canção do filho.
Sentada na primeira fila da plateia do Teatro João Caetano, no Centro do Rio, onde assistia a uma apresentação do cantor Elymar Santos, ela soltou a voz interpretando "Codinome beija-flor" em dueto com o artista, que estava no palco.
Elymar, então, ajoelhou-se e deu a mão à Lucinha. O público ovacionou a cena.
A novelista Gloria Perez, que estava ao lado de Lucinha na plateia, filmou tudo. Ela postou um vídeo em seu perfil no Instagram, com a seguinte legenda:
"Momento emocionante, ontem no teatro João Caetano, show do @elymarsantosoficial :Lucinha Araujo cantando Cazuza. Elymar é um fenômeno de popularidade. Por quase tres horas ele manteve o teatro superlotado cantando animado os grandes sucessos de sua carreira @lucinha.araujo.oficial".