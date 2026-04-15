Lucinha Araújo emociona cantando Cazuza em show de Elymar Santos

Mãe do autor de 'Codinome beija flor' solta a voz em teatro do Rio em dueto com artista brasileiro

Elymar ajoelhou-se e deu a mão à Lucinha, mãe de CazuzaimageElymar ajoelhou-se e deu a mão à Lucinha, mãe de Cazuzaimage - Foto: Reprodução/ Instagram

Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, emocionou o público, na noite dessa terça-feira (14), ao cantar, de surpresa, uma canção do filho.

Leia também

• Roberto Carlos 85 anos: "É Preciso Saber Viver" e "Além do Horizonte" encabeçam mais tocadas do Rei

Sentada na primeira fila da plateia do Teatro João Caetano, no Centro do Rio, onde assistia a uma apresentação do cantor Elymar Santos, ela soltou a voz interpretando "Codinome beija-flor" em dueto com o artista, que estava no palco.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elymar, então, ajoelhou-se e deu a mão à Lucinha. O público ovacionou a cena.

A novelista Gloria Perez, que estava ao lado de Lucinha na plateia, filmou tudo. Ela postou um vídeo em seu perfil no Instagram, com a seguinte legenda:

"Momento emocionante, ontem no teatro João Caetano, show do @elymarsantosoficial :Lucinha Araujo cantando Cazuza. Elymar é um fenômeno de popularidade. Por quase tres horas ele manteve o teatro superlotado cantando animado os grandes sucessos de sua carreira @lucinha.araujo.oficial".

