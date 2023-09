Lúcio Maia lança novo single e clipe com visual psicodélico: "Horas iguais"; assista

A- A+

O guitarrista Lúcio Maia (ex-Nação Zumbi) lançou, nesta segunda (11), a nova música e clipe “Horas iguais”, que já está disponível nas plataformas de streaming. Com inspiração estética na psicodelia, o clipe é composto por animação dos artistas Jonas Santos e Vinícius K.

O single celebra os encontros entre as pessoas, que voltam a acontecer depois de dois anos de confinamento, devido à pandemia de covid-19.“Horas Iguais tem a ver com encontros. Na linha das horas os ponteiros se encontram, os números também. Encontros que celebram a vida, um dia a mais, um ano a mais”, comenta Lúcio.



Assista ao clipe de "Horas iguais"



Com visual psicodélico, o clipe de “Horas iguais” traz à tela algumas inspirações do músico, cujo som parece agregar encontros como Jimi Hendrix com Stone Roses ou Sid Barret com Kraftwerk.

“Adoro animação. Psicodelia é uma vertente presente no meu estilo, desde sempre. Pedi ao Jonas e ao Vinicius que trouxessem sugestões de imagens psicodélicas anos 60 e eles foram muito em cima do que eu queria” pontua o guitarrista.



Veja também

SHOWS Waldonys celebra 51 anos com show no Teatro RioMar neste domingo (17); saiba mais