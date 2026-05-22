Lucy Alves, confirmada no Rock in Rio 2026, é presença nordestina no festival

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A cantora, compositora e multi-instrumentista Lucy Alves está confirmada na programação do Rock in Rio 2026. A paraibana sobe ao palco no Global Village do Rock, no dia 13 de setembro para apresentar seu show inédito, concebido especialmente para o festival.



Mais uma representante nordestina de destaque no evento - que também terá a estreia do pernambucano João Gomes no palco principal, no dia anterior à paraibana - a artista apresentará um repertório com a presença forte di universo do forró, além de diferentes influências da música brasileira. Canções autorais e músicas já consagradas em seus shows, releituras de clássicos do gênero popular, compõem o roteiro.

Lançamento e agenda

Lucy Alves também anuncia para o final desse mês, no dia 30 de maio, o lançamento do DVD Lucy Alves Ao Vivo em João Pessoa, gravado em sua terra natal com participações de Elba Ramalho, Priscila Senna, Dorgival Dantas, Xande de Pilares, Poetisa, Joyce Alane, Luizinho Calixto, Mariah Yohana, Iza Mara e Fernando Perrotti.



Em junho, Lucy inicia sua aguardada agenda de São João, levando sua música para diferentes cidades do país durante o período junino.



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