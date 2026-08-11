A- A+

Famosos Lucy Davis, atriz de "The Office", anuncia câncer terminal aos 53 anos Atriz britânica também atuou na comédia "Todo mundo quase morto" (2004)

A atriz Lucy Davis, conhecida pelo papel de Dawn Tinsley na versão britânica de "The Office", revelou estar lidando com um câncer terminal, aos 53 anos.

Em post no Instagram para seus 590 mil seguidores, Davis informou que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio 4 no ano passado, após descobrir um nódulo nos seios.

"Neste momento, estou tentando viver o que quer que reste da minha vida da maneira mais divertida possível. Gosto sempre de encontrar lições em qualquer coisa negativa que aconteça. E o câncer não decepcionou nesse aspecto", disse na publicação.

Davis, que também atuou em filmes como "Todo mundo quase morto" e "Mulher Maravilha", revelou estar com dificuldades de locomoção, mas que isso não a está impedindo de seguir trabalhando como atriz ou ativista da causa animal.

A personagem de Davis inspirou um dos mais importantes papéis na versão americana: a recepcionista Pam Beesly, vivida por Jenna Fischer.

Veja também