A- A+

bebê a bordo Ludmila e Brunna Gonçalves revelam sexo do bebê que estão esperando; assista ao momento Anúncio foi feito nesta terça (17), durante a festa de chá revelação do casal

Em um chá revelação com 11 horas de duração, a cantora Ludmilla e a bailarina Brunna Gonçalves anunciaram, nesta terça (17), o sexo do bebê que estão esperando.

A gravidez de Brunna Gonçalves foi anunciada em novembro, durante a turnê “Numanice” em São Paulo. Atualmente, ela está com três meses.

Revelação

No momento da revelação, Ludmilla e Brunna posicionaram-se ao centro de um palco coberto de flores e balões. Os convidados, vestidos de branco, formaram um círculo em volta do casal e acompanharam a contagem regressiva que culminou com a fumaça… cor-de-rosa.

O casal, que está junto desde 2019, aguarda a chegada de uma menina. O apelido carinhoso da baby é “Brumilla”.

A festa do chá revelação, com um total de 11 horas de duração, contou com cerca de 400 convidados. Nomes como Bruna Biancardi e Nicole Bahls estavam na festa,

Veja também

Oscar Fernanda Torres comemora pré-indicação de "Ainda estou aqui" ao Oscar: "cada etapa é um alívio"