A- A+

MÚSICA Ludmilla apresenta capa de ''Fragmentos'', novo álbum dedicado ao R&B; veja A cantora gravou com produtor de SZA e parceiro de Justin Bieber no novo trabalho

Ludmilla segue aumentando a expectativa em relação ao lançamento de ''Fragmentos'', novo álbum da cantora carioca. A artista apresentou a capa oficial do aguardado disco, que chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (6), além de uma série de ações realizadas no último domingo (2). Vem conferir a linha do tempo.

A cantora começou o dia alterando a foto de perfil de suas redes sociais e iniciando uma contagem regressiva que se encerrou às 17h59. Paralelamente, a carioca espalhou painéis por diferentes pontos do Rio de Janeiro, exibindo a mensagem ''Tudo que te contaram sobre mim era mentira''.



Veja o teaser:

No final da tarde do domingo (2), a sequência de contagem finalizou e Ludmilla revelou o nome do novo projeto e a data de lançamento. A capa de ''Fragmentos'' mostra a artista em um cenário repleto de troféus, enquanto ela segura uma máquina de solda da qual faíscas saem do peito.

Em ''Fragmentos'', Ludmilla realiza um trabalho dedicado ao R&B (Rhythm and Blues), gênero musical derivado do blues, jazz e gospel, desenvolvido por artistas afro-americanos, nos Estados Unidos. Gravado entre o Brasil e os Estados Unidos, o novo trabalho da carioca fez um intercâmbio cultural, tendo parte de sua produção realizada em estúdios icônicos.

Entre os destaques está o Westlake Studios, em Los Angeles, que recebeu artistas como Michael Jackson, Beyoncé, Rihanna e The Weeknd. No novo álbum, Ludmilla teve a oportunidade de trabalhar com o produtor Los Hendrix, vencedor do Grammy pelo álbum ''SOS'' de SZA.

Hitmaka, London On Da Track, Poo Beats e Poo Bear, parceiro frequente de Justin Bieber são colaboradores de ''Fragmentos''.



Com informações de assessoria de imprensa

Veja também