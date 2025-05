A- A+

Ludmilla come bife de R$ 5,6 mil em restaurante em Miami Prato é servido em mala e tem opcional com folha de ouro

Ludmilla está em Miami e não parece preocupada em poupar. A cantora esteve no restaurante Papi Steak, em South Beach, que, entre as opções do cardápio, oferece um bife que custa US$ 1 mil (cerca de R$ 5,6 mil na cotação atual).

O Papi Steak é classificado como o 12º melhor clube/restaurante para TikTokers nos Estados Unidos.

O famoso prato da casa é um wagyu japonês puro-sangue de 1,5 kg, criado na Austrália, que chega cru à mesa. Os garçons o trazem dentro de uma mala brilhante, cheia de pompa.

