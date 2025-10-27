A- A+

NORONHA Ludmilla é anunciada como atração no Festival de Verão de Noronha em 2026 O evento acontecerá no dia 3 de janeiro, no Forte Nossa Senhora dos Remédios

Ludmilla teve seu nome anunciado como atração no Festival de Verão de Noronha, nesta segunda (27). A cantora se apresentará pela primeira vez no evento, que acontecerá no dia 3 de janeiro, no Forte Nossa Senhora dos Remédios.

“No dia 3 de janeiro eu farei um show super diferente no Festival de Verão em Noronha, esse lugar que eu amo, no Forte dos Remédios. Vai ser no clima de Noronha, imagina? Vai ser diferente, maravilhoso — o melhor jeito de começar o ano”, disse Ludmilla.

O Festival de Verão de Noronha também terá as participações dos sambistas do Rio de Janeiro Jayme Neto e Yan.



Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla. No primeiro lote, disponível até sexta (31), os preços são de R$ 250 para moradores e R$ 350 para turistas. A partir de sábado (1º), os valores ficam em R$ 300 e R$ 450, respectivamente.

