Ludmilla e Brunna Gonçalves planejam ter um filho por ferilização muito em breve; saiba mais

A- A+

A cantora Ludmilla e Brunna Gonçalves planejam ser mães por fertilização. Segundo a coluna de Leo Dias, o casal vai começar, muito em breve, um projeto de fertilização in vitro para gerar um bebê.

A ideia do casal ter um filho é antiga e elas frequentementem brincam sobre o assunto uma com a outra nas redes sociais. De acordo com o Portal Leo Dias, essa vontade agora sairá do papel. Durante uma viagem para Miami, nos Estados Unidos, as duas passaram em uma clínica de fertilização e já marcaram o tratamento.

A suspeita foi confirmada pelo jornalista depois que a clínica publicou, nas redes sociais, uma foto das duas por lá, segundo Leo Dias, "provavelmente por um erro na data da publicação". Apesar de terem apagado a foto logo em seguida, deixaram pistas que um bebê está a caminho. Na fertilização, Brunna seria a responsável por gerar o feto em seu ventre. A informação foi confirmada pela equipe da cantora.

Veja também

FAMOSOS Priscilla Alcântara recebe apoio de colegas famosos após mudar visual e abandonar gospel