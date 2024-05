Ludmilla e Ivete Sangalo anunciam cancelamento de turnês: "Sem condições necessárias"

A- A+

As cantoras Ludmilla e Ivete Sangalo anunciaram, na manhã desta quarta-feira (15), o cancelamento das turnês com as quais ambas rodariam o país, separadamente, neste ano.



As duas alegam que a produtora 30e — responsável pelas apresentações de cada uma — não forneceram as condições necessárias, e previstas em contrato, para que os megashows pudessem acontecer em segurança.



As artistas veicularam a informação por meio de comunicados nas redes sociais. O Globo entrou em contato com a produtora, mas não obteve retorno até o momento.



Em 2024, Ludmilla celebraria uma década de carreira com uma série de apresentações em arenas e estádios de 19 cidades do país.



Batizada de Ludmilla In The House, a turnê prometia uma estrutura superlativa, comparável a shows de artistas internacionais, para realizar um passeio por toda a discografia da carreira da artista carioca, de "Fala mal de mim" (2014) a "Vilã" (2023), passando por "A danada sou eu" (2016), "Hello mundo" (2019) e, claro, "Numanice" (2020). Os ingressos já haviam sido vendidos.







Já Ivete Sangalo comemoraria os 30 anos de carreira com a turnê A Festa. Em dezembro do último ano, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, ela havia lançado o projeto com um aperitivo da série de apresentações, que estavam previstas para acontecer em 30 cidades do Brasil. As entradas para os shows, com megaestrutura, também há haviam sido vendidas.

"Horando a transparência e a responsabilidade que marcam sua carreira, Ivete Sangalo e seu escritório optaram por cancelar a turnê 'A festa'. A decisão, embora dolorosa, revelou-se necessária a partir da constatação de que a produtora responsável pela realização dos shows não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas", ressaltou a baiana, em publicação no Instagram.

