Ludmilla publica foto de encontro com Beyoncé na Bahia: "Nunca desistam dos seus sonhos"

Ludmilla, conhecida inicialmente na sua carreira como MC Beyoncé, se encontrou com o ícone pop estadunidense na sua passagem no Brasil. Beyoncé esteve em Salvador, na Bahia, na última quinta-feira (21), para participar da divulgação do seu filme "Renaissance: a film by Beyoncé".

A cantora e compositora brasileira registrou o momento em uma foto publicada nas redes sociais, neste sábado (23), e disse: "Nunca desistam dos seus sonhos, eu te amo infinito Beyoncé. Você mudou minha vida, obrigado por existir".

As amigas de Ludmilla responderam a postagem parabenizando. A atriz e apresentadora Maisa chamou ambas de divas; a vencedora de Grammys Latinos, Luisa Sonza, disse: "Te amo! Você Merece!"; já a jornalista Fátima Bernardes alegou "imaginar a alegria" dela.

Confira postagem na íntegra:

