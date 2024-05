A- A+

TURNÊ Ludmilla já cogitava cancelamento de turnê desde o show no Coachella, diz fonte Turnê "Ludmilla in the house" celebraria os 10 anos de carreira da cantora

O anúncio de cancelamento da turnê " Ludmilla in the house" pegou os fãs da artista de surpresa nesta quarta-feira (15). Apesar disso, fontes próximas da cantora foram ouvidas pelo Globo e afirmaram que Ludmilla já pensava em cancelar a turnê pelo Brasil ainda durante a organização do show realizado no Coachella, no deserto da Califórnia, em abril.

"A equipe se organizou mal, então não tinha muito tempo para fazer esses shows visto que tava com atenção no Coachella. Mas o assunto do cancelamento já vem desde o show do Coachella. Nos bastidores já se falava de cancelamento há muito tempo. Também chegou a ser conversado de adiar a data do Rio para junho, mas o foco no Coachella fez com que a turnê fosse escanteada", disse a fonte ao Globo.

A situação contraria posts recentes feitos pela conta oficial da turnê no X — antigo Twitter —, em que um vídeo promove e anuncia performances inéditas e marcantes pela cantora. Além disso, a postagem seguinte, atrelada ao vídeo, compartilhou link para venda ingressos. Turnê "Ludmilla in the house" celebraria os 10 anos de carreira da cantora.

Veja a postagem abaixo

Ludmilla In The House Tour, em breve.



Com performances maiores do que as já apresentadas por Ludmilla, a artista agora chega a um novo patamar. Com sua voz poderosa, a turnê irá encantar os fãs com uma seleção de hits que abrangem toda a sua carreira. pic.twitter.com/iV5tRvhetU — Ludmilla In The House (@ludmillatour) May 8, 2024

"Ludmilla In The House Tour, em breve. Com performances maiores do que as já apresentadas por Ludmilla, a artista agora chega a um novo patamar. Com sua voz poderosa, a turnê irá encantar os fãs com uma seleção de hits que abrangem toda a sua carreira."

Em comunicado compartilhado nas redes sociais, Ludmilla alega que o cancelamento foi motivado por problemas entre sua equipe e a empresa "30e", produtora da turnê.

Veja o comunicado do cancelamento abaixo

De acordo com a publicação, todas as pessoas que compraram ingressos devem entrar em contato com a empresa responsável, a 30e, para solicitar reembolso.

Veja também

Cultura Fãs especulam causa de cancelamento de turnês de Ivete e Ludmilla