MÚSICA Ludmilla lançou ''Fragmentos'', novo disco de R&B, com referências à SZA e H.E.R O trabalho da cantora tem 15 faixas inéditas e participações de Veigh, Luísa Sonza e Duquesa

''Fragmentos'', o novo álbum de Ludmilla, chegou nas plataformas digitais nesta quinta-feira (6), reunindo 15 faixas inéditas. Esse trabalho da carioca, dedicado ao R&B (Rhythm and Blues), demonstra a versatilidade, os vocais potentes e a brasilidade da cantora em mais um desafio da carreira.

Depois do sucesso do projeto de pagode, ''Numanice'', Ludmilla se arrisca em um novo gênero. O R&B presente no sexto álbum de estúdio da artista transita por temáticas de vida, trajetória, romances, desafios e descobertas de Lud. No disco, a carioca une fragmentos de experiências próprias na construção da narrativa, além de cantar em português e inglês.

Em ''Fragmentos'', Ludmilla traz elementos do funk carioca, samba, pagode e ijexá na coleção de canções R&B do álbum. A cantora convidou Veigh, Luísa Sonza, Duquesa, AJULIACOSTA, Victória Monét, Latto e Muni Long para participar do novo trabalho, que foi gravado entre Brasil e Estados Unidos ao longo de um ano e meio de produção.

Nos Estados Unidos a brasileira gravou em estúdios emblemáticos como o Westlake Studios, escolhido por Beyoncé para gravar ''Cowboy Carter'' (2024) e por Michael Jackson na gravação de ''Thriller'' (1983). No continente norte-americano, a artista trabalhou com produtores renomados do universo R&B, incluindo London on the Track, Los Hendrix, Max Gousse e Poo Bear, nomes que já colaboraram com SZA, Justin Bieber, Drake, H.E.R, Summer Walker e Chris Brown.

''Esse álbum pode ser descrito como um registro de momentos diversos da minha vida e das pessoas que cruzaram meu caminho, onde cada faixa captura fragmentos de emoção, memória e identidade. É uma colcha de memórias, emoções e identidade, costurada de forma que cada música reflete um momento, uma sensação, uma conquista ou uma superação que me transformou'', expressou a cantora.

Além de somar mais de 15 bilhões de streams, Ludmilla ocupa atualmente o sexto lugar entre as mulheres pretas mais ouvidas no mundo, ao lado de nomes como Beyoncé, Rihanna e Nicki Minaj.



Escute o álbum:

