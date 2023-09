Ludmilla, Nanda Costa e mais: famosos reagem a PL que proíbe o casamento homoafetivo no país

A- A+

Previsto para ser votado nesta quarta-feira (27), pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, o projeto de lei que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo no país teve sua tramitação adiada até a elaboração de um novo texto. o projeto que proíbe o casamento gay foi adiada e um novo texto será elaborado. Para ir ao plenário da Casa, contudo, o novo PL ainda teria que passar antes por comissões como a de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça.

Ainda assim, a expectativa de o texto ser votado hoje por uma comissão majoritariamente conservadora, mobilizou a comunidade LGBTQIA+. Com a medida, diversos famosos nas redes sociais tem se manifestado contra o projeto, considerado a votação um retrocesso dos direitos. O casamento homoafetivo é permitido desde 2011 por um entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas o tema ganhou destaque com a apresentação de um relatório do deputado Pastor Eurico (PL-PE), que alegou que a corte "usurpou a competência do Congresso Nacional, exercendo atividade legiferante incompatível com suas funções típicas".

Nesta quarta-feira (27), Ludmilla, que é casada com Brunna Gonçalves, se pronunciou em seu perfil no X (antigo Twitter). Ela publicou um vídeo do casamento das duas e um texto em defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+.





"É difícil de acreditar que ainda hoje este assunto seja discutido, uma vez que já estava assegurada a união homoafetiva. Até quando vamos precisar lutar para sermos reconhecidos legalmente como casal e garantir direitos básicos para vivermos a plenitude de uma relação? Gerar, criar, adotar filhos, com a tranquilidade de saber que sempre vamos poder usufruir de tudo o que o mundo tem a nos oferecer sem nos preocuparmos se vamos poder contar com os nossos direitos como família, depois de cumprirmos tantos deveres. Aqui, peço licença para falar por todas as Ludmillas, Brunnas, Paulos, Thales, Nandas, Lan Lans, porque o amor, este, em tempo nenhum, vocês vão poder nos negar", escreveu.

Na semana passada, foi a vez de Nanda Costa fazer uma publicação conjunta com a mulher, Lan Lanh, comentando o tema:

"Olha aqui minha certidão casamento civil com Lan. Estão querendo anular a nossa certidão. Estão querendo acabar com o casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu não acredito que eu estou aqui nesse dia de sol, em pleno 2023, exausta e tendo que lutar por isso, uma coisa que já nos foi dada há dez anos, e a extrema-direita está tentando acabar com a gente".

A atriz Paolla Oliveira comentou a publicação de Nanda: “Chega de retrocesso, ódio e perseguição ao amor”. Lorena Comparato disse: "Que absurdo! O povo que está querendo anular nem sabe o que é amor". Alexandre Nero também se manifestou: “Inacreditável”. Já Dada Coelho declarou: “Que retrocesso! Não aceitaremos! Para cima deles!”.



Igor Cosso, que aparece no vídeo compartilhado por Nanda, escreveu: “E isso já foi aprovado e está acontecendo na Itália. Estão inclusive tirando nomes de mães de certidões de nascimento de crianças filhas de casais homoafetivos. Nossos direitos nunca estão garantidos, por isso a importância da nossa força juntos. Só querem complicar e cuidar da nossa vida, pagar nossos boletos e impostos ninguém quer, né?”. O ator namora o bailarino Heron Leal.

No último dia 10, Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, também falou sobre o assunto durante participação no programa "Domingão com o Huck": "A gente não pode permitir que acabem com o casamento homoafetivo, eu vou brigar por isso". A atriz Mariana Xavier comentou numa postagem com o vídeo de Déa: “Déa Lucia, certíssima! A gente tem mesmo que usar a voz e se mobilizar para impedir esse retrocesso”.

