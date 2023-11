A- A+

Show Ludmilla traz o Numanice pela segunda vez a Pernambuco; confira entrevista com a cantora Projeto, que ganhou o título de melhor performance no prêmio Multishow 2023, acontece nesta terça (14), na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco

Com o premiadíssimo projeto de pagode Numanice, Ludmilla aporta no Recife nesta terça (14), às 21h, no Centro de Convenções de Pernambuco. Com ingressos praticamente esgotados na segunda passagem do evento no Estado, a cantora promete cerca de três horas de show com hits como “Ela Não”, “212”, “Insônia”, “Sinais de Fogo” e a aclamada “Maldivas”. Depois, a versão DJ da artista entra em cena com seu alter ego “Ludbrisa”, que assume as picapes madrugada adentro.

O disco, que rendeu à cantora o primeiro Grammy Latino em 2022 na categoria de “Melhor Álbum de Samba/Pagode”, também ganhou na categoria “Show do Ano” do Prêmio Multishow 2023.

Já esperado pelo público, Ludmilla promete receber convidados especiais no palco, inclusive um deles, segundo fontes, será um artista pernambucano. Depois do Recife, a turnê ainda passa pelas cidades de Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Brasília.

Em entrevista para a Folha de Pernambuco, a cantora falou sobre referências pernambucanas, representatividade e projetos futuros. Confira! Ludmilla. Foto: Jamal Fotografia/Divulgação

Pernambuco está sempre incluído nos roteiros dos shows e turnês. Qual sua relação com o Estado e o público, artistas e músicas locais?

Pernambuco mora no meu coração. A vibe com a galera daqui é demais e sempre trago influências artísticas locais para as minhas músicas e com Pernambuco não é diferente. Sou muito fã dos artistas daqui!

Você está se preparando para ser mãe junto com a Brunna. Isso é mais um passo na representatividade para mulheres negras e comunidade LGBTQIAPN+. Como você lida com isso? Qual a importância de estar nesse local de referência?

No início éramos só um casal, vivendo a nossa vida, nos sentindo livre para ser feliz uma ao lado da outra. Mas depois a gente foi percebendo, por meio de mensagens e depoimentos do público, como nos tornamos agentes de mudança na família de uma galera. E aí, muito naturalmente, fomos abraçadas pelo público, nos tornamos referência para eles e o que a gente faz é ser, mostrando a nossa vida normalmente, como é de verdade e como deveria ser em qualquer família.

Você apresentou o prêmio Multishow 2023 e ainda ganhou nas categorias Show e Voz do Ano. O que os fãs ainda podem esperar da artista Ludmilla?

Nossa, tá vindo aí muita coisa! Muita mesmo! Eu não paro! Estou sempre bolando coisa nova. Ainda não posso falar, mas essa novidade vai deixar meus fãs bem animados, muito representados. Aguardem!

Carnaval e Navio Numanice

No próximo ano, Ludmilla é uma das atrações confirmadas do Carnaval do Recife. Além disso, o projeto de pagode ganha formato de cruzeiro. Entre os dias 4 e 8 de março a cantora vai levar o show para alto mar e comandar o “Navio Numanice”. Os ingressos estão disponíveis no site do evento.

Serviço:

Ludmilla - Numanice

Quando: nesta terça (14), a partir das 21h

Onde: Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco

Ingressos a partir de R$ 120 no Sympla

