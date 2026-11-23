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CELEBRAÇÃO Ludom e Soul de Brasileiro alternam canções em faixas de "Música Preta Brasileira" Álbum, lançado recentemente nas plataformas digitais, tem participações da cantora Paula Lima e Bia Ferreira

A ancestralidade e sonoridade afetiva da cantora e compositora Ludom em junção com a identidade afro-brasileira dos vocais do Soul de Brasileira culminaram no disco "Música Preta Brasileira".



O trabalho foi recentemente lançado nas plataformas digitais sob os ares celebrativos do Dia da Consciência Negra, potencializando a importância de um fazer artístico que revisita origens e guarda em resistência e memória a sonoridade que integra a identidade coletiva de todo o país.



PARTICIPAÇÕES

"Esse disco nasceu num momento em que eu estava lidando com o fim de ciclos pessoas e profissionais, e precisei aprender a ser franca comigo mesma", pontua Bia Ferreira, uma das participações do disco.

A convite de Ludom, Bia esteve na faixa "As Coisas São". A artista, aliás, foi indicada ao Grammy com o álbum "Améfrica", na categoria "Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Portuguesa Brasileira".









Ludom também foi indicada ao Grammy Latino na categoria "Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa".



Além de Bia Ferreira, a cantora Paula Lima também faz participação em “Música Preta Brasileira”, precisamente na faixa "Eu Segui", do trio Soul de Brasileiro, que subiu ao palco do Rock in Rio com recepção calorosa do público do festival.

O trabalho é composto por 14 faixas, mescladas pelo repertório de Ludom e do Soul de Brasileiro.



Compõem o álbum:



1 - Toda Intensa (Ludom)

2 - Oxum Rabanne (Soul de Brasileiro)

3 - Do Jeito Que Tá (Ludom)

4 - Eu Segui (Soul de Brasileiro, feat Paula Lima)

5 - Eu Vi na TV (Ludom)

6 - De Onde Eu Vim ( (Soul de Brasileiro)

7 - Calôbaixo (Ludom)

8 - Minha Vibe (Soul de Brasileiro)

9 - A Rua (Ludom)

10 - Eu Sou (Soul de Brasileiro)

11 - Rosa de Lótus (Ludom)

12 - Meio a Meio (Soul de Brasileiro)

13 - As Coisas São (Ludom, feat Bia Ferreira)

14 - Descombinar (Soul de Brasileiro)

Crédito: Divulgação

Vale destacar que "Música Preta Brasileira", assim como ocorreu com os álbuns de Ludom e Soul Brasileiro, são lançamentos do selo Toca Discos, com braço fonográfico do estúdio Toca do Bandido e distribuição da Universal Music Brasil.





LUDOM

Luciana Rodrigues Ribeiro, Ludom, é cantora e compositora, e também produtora musical e historiadora. De Paraíba do Sul (RJ), ela percorre do jazz e soul ao hip-hop, entre outras vertentes da música.

De "Liberte Esse Banzo" (2018), seu álbum de estreia até o homônimo "Ludom" (Toca Discos, 2025), ela enaltece, em potência e representatividade, a cultura negra, inclusive com pesquisa direcionada à música afro-brasileira.

Na premiação do Grammy Latino 2026, coube a ela 'ser' o Brasil na festa da Casa Spotify, em Las Vegas.



"Essa indicação reafirma minha certeza de que os sonhos se realizam quando se tem fé!", ressaltou em tom de agradecimento, em sua página no Instagram

SOUL DE BRASILEIRO

Trio vocal concebido na Vila Kennedy, no Rio de Janeiro, Negra Silva, Ge Vieira e Junior formam o Soul de Brasileiro, cuja trajetória está concetada à musicalidade da cultura negra.



Transitando em meio ao soul, ao samba e ao funk, entre outros vieses da música, o grupo se intitula 'Vozes do Afrofuturo'.



No Espaço Favela do Rock in Rio deste ano, o trio fez o Soul de Brasileiro "ecoar em um dos maiores festivais do mundo" - frase postada no instagram do grupo.

SERVIÇO

Álbum "Música Preta Brasileira", de Ludom e Soul de Brasileiro

Lançamento nas plataformas digitais

Informações: @ludom.oficial // @souldebr

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