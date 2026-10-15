Luedji Luna leva show da nova turnê à Concha Acústica da UFPE, neste sábado (17)

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A cantora e compositora baiana Luedji Luna apresenta no Recife, neste sábado (17), o show da sua nova turnê “Um Mar Pra Cada Um, Antes Que A Terra Acabe”. Na Concha Acústica da UFPE, a artista leva ao público o espetáculo que une seus dois trabalhos mais recentes, “Um Mar Pra Cada Um” e “Antes Que A Terra Acabe”, em uma apresentação viabilizada pelo Edital Natura Musical.



A programação da noite começa com a discotecagem de DJ BrendB, segue com o show de Luedji (com a participação de Bela Maria) e se estende madrugada adentro com o Baile Chrome Rec.

Circulação

A passagem pelo Recife faz parte de uma circulação voltada às regiões Norte e Nordeste, idealizada pela própria artista desde a elaboração do projeto para o edital. Nascida em Salvador, Luedji reconhece nesses territórios parte fundamental de sua formação. “Preciso contemplar a região que me formou musicalmente, politicamente e como pessoa. Cantar no Norte e Nordeste é cantar em casa”, diz.



Sobre o show

O espetáculo reúne os universos de “Um Mar Pra Cada Um” e “Antes Que A Terra Acabe”, lançados em 2025. Apesar das diferentes atmosferas dos dois trabalhos, Luedji concebeu a turnê como uma narrativa única, levando para o palco as questões e transformações que atravessaram sua produção recente.



“Foi um processo de construir uma narrativa. Apesar de terem atmosferas diferentes, os dois discos conversam entre si. No palco, quis que o público atravessasse essas paisagens junto comigo, como se fosse uma única viagem. Pensamos muito nos arranjos, na direção musical, na luz e na experiência visual para que o espetáculo traduzisse tudo aquilo que os discos propõem: intensidade e movimento”, explica.



Os dois álbuns representam também um momento de maior liberdade e experimentação na trajetória de Luedji. Neles, a cantora investiga amor, desejo, vulnerabilidade e as transformações da vida, dando continuidade a uma obra marcada pela elaboração de questões íntimas e coletivas.



“Vejo uma artista mais madura e mais disponível para experimentar. São dois trabalhos que nasceram do desejo de investigar o amor, o desejo, a vulnerabilidade e as transformações da vida sem medo de ser atravessada por essas experiências. Hoje me interessa fazer uma música cada vez mais honesta, que acompanhe o meu tempo e as perguntas que estou vivendo”, afirma.



Programação da noite

21h: Abertura das portas

21h30: DJ BrendB

23h30: Show de Luedji Luna

1h: Baile Chrome Rec

3h: Encerramento



SERVIÇO:

Luedji Luna em “Um Mar Pra Cada Um, Antes Que A Terra Acabe”, com participação de Bela Maria

Quando: Sábado, 17 de outubro, a partir das 21h.

Onde: Concha Acústica da UFPE, Cidade Universitária, Recife (PE)

Realização: Natura Musical

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