Shows de Luedji Luna e peça com Marcelo Serrado são os destaques do fim de semana em Pernambuco
A programação conta ainda com festas, festivais, cultura pop asiática, oficinas e estreias nos cinemas
O fim de semana desembarca em Pernambuco com atrações variadas para todos os gostos e idades. Entre os destaques da programação tem a cantora Eliana Pittman que se apresenta nesta sexta-feira (16), às 20h, no Teatro do Parque.
Já no sábado (17), às 21h, o Teatro Guararapes recebe Tim Bernardes, com a turnê "Mil Coisas Invisíveis", enquanto Luedji Luna sobe ao palco da Concha Acústica da UFPE, na Cidade Universitária.
De sexta-feira (16) a domingo (18), das 11h às 19h, o Shopping Boa Vista promove o 3º Festival Yasumi com shows de Sayuri Hirata, Faster Z, Ren Taiko Recife, entre outros artistas da cultura pop asiática.
No teatro, Marcelo Serrado apresenta o espetáculo cômico "Terapia", no Teatro Luiz Mendonça, no sábado (17), às 20h, e no domingo (18), às 19h.
A programação conta ainda com a abertura nesta sexta-feira (16), às 19h, da exposição conjunta "Onde o céu e o mar se tocam", realizada pela Garrido Galeria, do Recife, e a galeria Cave, de Fortaleza, além de espetáculos teatrais, festas e estreias nos cinemas.
Confira a agenda completa:
SHOWS E EVENTOS
Matheus de Bezerra e Ítallo França
Quando: Sexta-feira (16), às 20h
Onde: Terra Café & Bar Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista, Recife
A partir de R$ 40, na Sympla
Informações: @terra_polocultural
Eliana Pittman canta Jorge Aragão e Grandes Sucessos
Quando: Sexta-feira (16), às 20h
Onde: Teatro do Parque Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
A partir de R$ 100, na Sympla
Informações: @teatrodoparqueoficial
Tasha e Tracie "Serena & Vênus"
Quando: Sexta-feira (16), às 22h
Onde: Lounge Music Av. Bernardo Vieira de Melo, 1300, Piedade, Jaboatão dos Guararapes
A partir de R$ 90, na Outgo
Informações: @loungemusicpe
Bololô
Com Syon Trio, Gordinho Bolado, Vilx e Mau Lopes
Quando: Sexta-feira (16), às 23h
Onde: Cachaçaria Carvalheira Av. Sul Governador Cid Sampaio, 4921, Imbiribeira, Recife
A partir de R$ 270, na Sympla
Informações: @carva.lab
Sexta do Tatu, com Aline Brandão e convidados
Quando: nesta sexta-feira (16), às 21h
Onde: Tatu Bola Bar Recife Avenida Herculano Bandeira, 21, Pina, Recife
Couvert artístico: R$ 22
Informações: @tatubola.recifepe
35º Baile do Forrobodó
Com Trio Dona Zefa e DJ Jhow Smeril
Quando: Sexta-feira (16), às 20h
Onde: Empório Barrozo Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife
A partir de R$ 45, na Shotgun
Informações: @emporiobarrozo
Encontro Nordestino
Com Fauzer Zaidan, Danilo Santos e Pipoca
Quando: Sexta-feira (16), às 19h
Onde: Casa Travessia Rua José Nunes da Cunha, 5671, Candeias, Jaboatão dos Guararapes
Acesso gratuito mediante retirada de ingressos na Sympla
Informações: @em.travessia
Feira Geek Asiática Edição Pocket
Quando: Quinta-feira (15) e sexta-feira (16), a partir das 16h
Onde: Rooftop do Shopping Tacaruna Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153,Santo Amaro, Recife
Acesso gratuito
Informações: @shoppingtacaruna
Rock na Calçada 11 anos
Com Banda Mascates, Mondo Bizarro, Olivier, Insania, Realidade Encoberta, Íris Negra, entre outros
Quando: Sábado (17), às 15h
Onde: Rua da Moeda, Bairro do Recife, Recife
Acesso gratuito
Informações: @rocknacalcada
Fela Day PE
Com Banda Abeokuta e DJs Makeda, Ari Falcão, Drão Sessions e Sasquatman
Quando: Sábado (17), às 21h
Onde: Brilho Cultural Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife
A partir de R$ 25, na Shotgun
Informações: @brilhocultural
Tim Bernardes - "Mil Coisas Invisíveis"
Quando: Sábado (17), às 21h
Onde: Teatro Guararapes Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
A partir de R$ 280, na Cecon Tickets
Informações: @timbernardes
Luedji Luna "Uma Mar Pra Cada Um, Antes que a Terra Acabe"
Quando: Sábado (17), às 21h
Onde: Concha Acústica da UFPE Cidade Universitária, Recife
A partir de R$ 120, na ShotGun
Informações: @golarrole
18K 10 Anos
Com MC Lele JP, Vitinho Polêmico, Neguin da Base, Cego Abusado, entre outros
Quando: Sábado (17), às 22h
Onde: Lounge Music Av. Bernardo Vieira de Melo, 1300, Piedade, Jaboatão dos Guararapes
A partir de R$ 50, na Outgo
Informações: @18kproducoes
Carla Rio
Quando: Sábado (17), a partir das 18h30
Onde: Feirinha Bairro Novo Rua Ambrósio de Barros Leite, 382, Bairro Novo, Olinda
Acesso Gratuito
Informações: @feirinha.bairronovo
Alex Cohen - Interpreta o Rei
Quando: Sábado (17), às 21h
Onde: Teatro RioMar Recife Rua República do Líbano, 251, Recife
A partir de R$ 50, no Uhuu
Informações: @teatroriomarrecife
Samba do Bonfim
Quando: Sábado (17), às 13h
Onde: Clube Vassourinhas de Olinda Rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15, Olinda
A partir de R$ 25, na Sympla
Informações: @clubevassourinhasdeolinda
Samba Pra Cima
Quando: Sábado (17), às 16h
Onde: Empório Barrozo Rua da Aurora, 1225 Boa Vista, Recife
A partir de R$ 40, na Sympla
Informações: @sambapracima
Sotaque's Festival de Música
Com Wagner Albino
Quando: Sábado (17), às 20h
Onde: Instituto Marcos Hacker de Melo Rua Tenente João Cícero, 258, Boa Viagem, Recife
A partir de R$ 40, no Megapass
Informações: @sudacascriativas
"Viagem pelas Américas", com Armando Fuentes
Quando: Sábado (17), às 18h30
Onde: Praça de Alimentação do Shopping Costa Dourada Rodovia PE-060, Km 03, 3200, Garapu, Cabo de Santo Agostinho
Acesso gratuito
Informações: @shoppingcostadourada
Oficina de Modelagem em Argila, com Joyce Damazio
Quando: Domingo (18), das 14h às 16h
Onde: Instituto Ricardo Brennand Rua Mário Campelo, 700, Várzea, Recife
A partir de R$ 100, mediante inscrição no Ticketmais
Informações: @institutorb
3º Festival Yasumi "Sayuri Hirata Anime Show"
Quando: De sexta-feira (16) a domingo (18), das 11h às 19h
Onde: Praça de Eventos do Shopping Boa Vista Rua do Giriquiti, 48, Boa Vista, Recife
Acesso gratuito
Informações: @shoppingboavista
Atração internacional: Sayuri Hirata, com o espetáculo Sayuri Hirata Anime Show, no sábado (17), às 15h
Outras atrações: Fasterz (BTS Cover), Psy Cover, REN Taiko, apresentações de K-pop, cosplay, karaokê, games e animes
Festival Mix PE
Quando: De sexta-feira (16) a domingo (18), das 15h às 22h
Onde: Shopping Guararapes Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade, Jaboatão dos Guararapes
Acesso gratuito
Informações: @sguararapes
Programação:
Sexta-feira (16)
19h Xinelo Rasgado
Sábado (17)
16h Dinossauros: Uma Aventura Jurássica
17h Overdrives
20h Legião Urbana Cover Recife
Domingo (18)
16h Chama no Zap
19h Grupo Sassarico
Feira Vinil no Sítio
Quando: Domingo (18), das 10h às 18h
Onde: Sítio Trindade Estrada do Arraial, 3259, Casa Amarela, Recife
Acesso gratuito
Informações: (81) 99798-6001
5ª Art.PE (Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco)
Quando: Quinta-feira (15), sexta-feira (16) e sábado (17),das 13h às 21h;
Domingo (18), das 12h às 19h
Onde: Recife Expo Center Cais Santa Rita, 446, São José, Recife
Ingressos: a partir de R$ 25 na Sympla
Informações: @art_pe
TEATRO
Cindy em "A Vida é Uma Paródia"
Com Cinderela
Quando: Quinta-feira (15), às 20h
Onde: Alma Arte Café Ladeira da misericórdia, 106, Olinda
A parte de R$ 50, na Sympla
Informações: @almaartecafe
Fernando Pedrosa: Xaveca a Plateia e Bebe Vinho
Quando: Sesta-feira (16), às 22h
Onde: Teatro RioMar Recife Rua República do Líbano, 251, Recife
A partir de R$ 50, no Uhuu
Informações: @teatroriomarrecife
"Shrek Era Uma Vez"
Quando: Sábado (17), às 15h e às 18h
Onde: Teatro Boa Vista Rua Dom Bosco, s/n, Boa Vista, Recife
A partir de R$ 50, na Sympla
Informações: @la_espacoartistico_e_cultural
"Terapia", com Marcelo Serrado
Quando: sábado (17), às 20h, e domingo (18), às 19h
Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
A partir de R$ 70 no site e bilheteria do teatro
Informações: @teatroluizmendonca
É o quê, Gustavo?, com Gustavo Pardal e Ellen
Quando: Sábado (17), às 21h
Onde: Colégio Santa Maria Rua Padre Bernadino Pessoa, 512, Boa Viagem, Recife
A partir de R$ 40, na Sympla
Informações: @pardalgustavo
EXPOSIÇÃO
"Onde o céu e o mar se tocam", Garrido Galeria + Cave
Quando: Abertura nesta sexta-feira (16), às 19h
Onde: Garrido Galeria Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte, Recife
Visitação: Até 10 de dezembro; Segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h
Acesso gratuito
Informações: @garridogaleria
"Saudades no Varal", de Rômulo Jackson
Quando: Até 18 de outubro
Onde: Sesc Santo Amaro Praça do Campo Santo, 1-101, Santo Amaro, Recife
Visitação de segunda-feira a domingo, das 9h às 17h
Acesso Gratuito
Informações: @sescsantoamaro
38º Bienal de São Paulo Itinerância Recife
Quando: Até 18 de outubro
Onde: Oficina Francisco Brennand (Propriedade São Cosme e Damião) Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea, Recife
A partir de R$ 25 na bilheteria do museu; Acesso gratuito nas terças-feiras
Informações: @oficinafranciscobrennand
"Pernambuco e seus carnavais: diversidade e pertencimento"
Artistas: Márcia Helena Leimig, Roberta Tavares, Zarela Díaz e Virgínia Lucas
Quando: Até 23 de outubro
Onde: Casa Estação da Luz Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda
Visitação: de segunda-feira a domingo, das 10h às 16h
Acesso gratuito
Informações: @casaestacaodaluz
"Esse é Sérvulo Esmeraldo"
Quando: Até 25 de outubro
Onde: Caixa Cultural Recife Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Visitação: De terça a sábado, das 10h às 20h; e domingos e feriados, das 10h às 18h
Acesso gratuito
Informações: (81) 3425-1905 / @caixaculturalrecife
"A Dança Matemática das Cores", de José Patrício
Quando: Até 28 de novembro
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley (3º andar da Dona Santa)
Acesso gratuito
Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h
Informações: @amparosessenta
CINEMA
Cine Apipucos
Quando: De quinta-feira (15) a domingo (18)
Onde: Parque Apipucos, Zona Norte do Recife
Acesso gratuito
Informações: @parqueapipucosoficial
Programação:
"O Planeta dos Macacos"
Quinta-feira (15), às 19h
"Paterno"
Sexta-feira (16), às 19h30
"Ex-Machina: Instinto Artificial"
Sábado (17), às 18h
"Dois Filhos de Francisco"
Domingo (18), às 16h30
"Turma da Mônica em Uma Aventura no Tempo"
"Street Fighter"
Ambientado em 1993, os lutadores Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo) são colocados de volta em combate quando o misterioso Chun-Li (Callina Liag) os recruta para o próximo Torneio do Guerreiro Global: uma briga brutal de socos, destinos e fúria. Porém, por trás dessa batalha por glória está uma conspiração mortal que os força a se enfrentarem entre si e seus demônios do passado. E se não enfrentarem, é game over!
Direção: Kitao Sakurai
"Dentro Da Baleia"
O jovem mergulhador Jay Gardiner (Austin Abrams) vai até a costa central da Califórnia para buscar os restos mortais de seu falecido pai, Mitt Gardiner (Josh Brolin). Durante o mergulho, ele é engolido vivo por uma baleia cachalote de cerca de 25 metros e 60 toneladas. Preso no interior do animal com apenas uma hora de oxigênio restante, Jay precisa lutar pela sobrevivência e enfrentar traumas emocionais e memórias da relação difícil com o pai para encontrar uma saída.
Direção: Brian Duffield
"Sacrifício"
Um evento de gala repleto de celebridades, bilionários e figuras influentes é invadido por ativistas radicais liderados por Joan (Anya Taylor-Joy). Entre os reféns está Mike Tyler (Chris Evans), um ator em crise que tenta recuperar sua relevância. Guiados por uma misteriosa profecia, os invasores afirmam que o sacrifício de três pessoas presentes no local pode salvar o mundo de um colapso, transformando a noite em uma mistura de caos, sátira e sobrevivência.
Direção: Romain Gavras