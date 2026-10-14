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AGENDA CULTURAL Shows de Luedji Luna e peça com Marcelo Serrado são os destaques do fim de semana em Pernambuco A programação conta ainda com festas, festivais, cultura pop asiática, oficinas e estreias nos cinemas

O fim de semana desembarca em Pernambuco com atrações variadas para todos os gostos e idades. Entre os destaques da programação tem a cantora Eliana Pittman que se apresenta nesta sexta-feira (16), às 20h, no Teatro do Parque.

Já no sábado (17), às 21h, o Teatro Guararapes recebe Tim Bernardes, com a turnê "Mil Coisas Invisíveis", enquanto Luedji Luna sobe ao palco da Concha Acústica da UFPE, na Cidade Universitária.

De sexta-feira (16) a domingo (18), das 11h às 19h, o Shopping Boa Vista promove o 3º Festival Yasumi com shows de Sayuri Hirata, Faster Z, Ren Taiko Recife, entre outros artistas da cultura pop asiática.

No teatro, Marcelo Serrado apresenta o espetáculo cômico "Terapia", no Teatro Luiz Mendonça, no sábado (17), às 20h, e no domingo (18), às 19h.

A programação conta ainda com a abertura nesta sexta-feira (16), às 19h, da exposição conjunta "Onde o céu e o mar se tocam", realizada pela Garrido Galeria, do Recife, e a galeria Cave, de Fortaleza, além de espetáculos teatrais, festas e estreias nos cinemas.

Confira a agenda completa:



SHOWS E EVENTOS

Matheus de Bezerra e Ítallo França

Quando: Sexta-feira (16), às 20h

Onde: Terra Café & Bar Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista, Recife

A partir de R$ 40, na Sympla

Informações: @terra_polocultural

Eliana Pittman canta Jorge Aragão e Grandes Sucessos

Quando: Sexta-feira (16), às 20h

Onde: Teatro do Parque Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

A partir de R$ 100, na Sympla

Informações: @teatrodoparqueoficial

Tasha e Tracie "Serena & Vênus"

Quando: Sexta-feira (16), às 22h

Onde: Lounge Music Av. Bernardo Vieira de Melo, 1300, Piedade, Jaboatão dos Guararapes

A partir de R$ 90, na Outgo

Informações: @loungemusicpe

Bololô

Com Syon Trio, Gordinho Bolado, Vilx e Mau Lopes

Quando: Sexta-feira (16), às 23h

Onde: Cachaçaria Carvalheira Av. Sul Governador Cid Sampaio, 4921, Imbiribeira, Recife

A partir de R$ 270, na Sympla

Informações: @carva.lab

Sexta do Tatu, com Aline Brandão e convidados

Quando: nesta sexta-feira (16), às 21h

Onde: Tatu Bola Bar Recife Avenida Herculano Bandeira, 21, Pina, Recife

Couvert artístico: R$ 22

Informações: @tatubola.recifepe

35º Baile do Forrobodó

Com Trio Dona Zefa e DJ Jhow Smeril

Quando: Sexta-feira (16), às 20h

Onde: Empório Barrozo Rua da Aurora, 1225, Boa Vista, Recife

A partir de R$ 45, na Shotgun

Informações: @emporiobarrozo

Encontro Nordestino

Com Fauzer Zaidan, Danilo Santos e Pipoca

Quando: Sexta-feira (16), às 19h

Onde: Casa Travessia Rua José Nunes da Cunha, 5671, Candeias, Jaboatão dos Guararapes

Acesso gratuito mediante retirada de ingressos na Sympla

Informações: @em.travessia

Feira Geek Asiática Edição Pocket

Quando: Quinta-feira (15) e sexta-feira (16), a partir das 16h

Onde: Rooftop do Shopping Tacaruna Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153,Santo Amaro, Recife

Acesso gratuito

Informações: @shoppingtacaruna

Rock na Calçada 11 anos

Com Banda Mascates, Mondo Bizarro, Olivier, Insania, Realidade Encoberta, Íris Negra, entre outros

Quando: Sábado (17), às 15h

Onde: Rua da Moeda, Bairro do Recife, Recife

Acesso gratuito

Informações: @rocknacalcada

Fela Day PE

Com Banda Abeokuta e DJs Makeda, Ari Falcão, Drão Sessions e Sasquatman

Quando: Sábado (17), às 21h

Onde: Brilho Cultural Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife

A partir de R$ 25, na Shotgun

Informações: @brilhocultural

Tim Bernardes - "Mil Coisas Invisíveis"

Quando: Sábado (17), às 21h

Onde: Teatro Guararapes Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

A partir de R$ 280, na Cecon Tickets

Informações: @timbernardes

Luedji Luna "Uma Mar Pra Cada Um, Antes que a Terra Acabe"

Quando: Sábado (17), às 21h

Onde: Concha Acústica da UFPE Cidade Universitária, Recife

A partir de R$ 120, na ShotGun

Informações: @golarrole

18K 10 Anos

Com MC Lele JP, Vitinho Polêmico, Neguin da Base, Cego Abusado, entre outros

Quando: Sábado (17), às 22h

Onde: Lounge Music Av. Bernardo Vieira de Melo, 1300, Piedade, Jaboatão dos Guararapes

A partir de R$ 50, na Outgo

Informações: @18kproducoes

Carla Rio

Quando: Sábado (17), a partir das 18h30

Onde: Feirinha Bairro Novo Rua Ambrósio de Barros Leite, 382, Bairro Novo, Olinda

Acesso Gratuito

Informações: @feirinha.bairronovo

Alex Cohen - Interpreta o Rei

Quando: Sábado (17), às 21h

Onde: Teatro RioMar Recife Rua República do Líbano, 251, Recife

A partir de R$ 50, no Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife



Samba do Bonfim

Quando: Sábado (17), às 13h

Onde: Clube Vassourinhas de Olinda Rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15, Olinda

A partir de R$ 25, na Sympla

Informações: @clubevassourinhasdeolinda



Samba Pra Cima

Quando: Sábado (17), às 16h

Onde: Empório Barrozo Rua da Aurora, 1225 Boa Vista, Recife

A partir de R$ 40, na Sympla

Informações: @sambapracima

Sotaque's Festival de Música

Com Wagner Albino

Quando: Sábado (17), às 20h

Onde: Instituto Marcos Hacker de Melo Rua Tenente João Cícero, 258, Boa Viagem, Recife

A partir de R$ 40, no Megapass

Informações: @sudacascriativas



"Viagem pelas Américas", com Armando Fuentes

Quando: Sábado (17), às 18h30

Onde: Praça de Alimentação do Shopping Costa Dourada Rodovia PE-060, Km 03, 3200, Garapu, Cabo de Santo Agostinho

Acesso gratuito

Informações: @shoppingcostadourada

Oficina de Modelagem em Argila, com Joyce Damazio

Quando: Domingo (18), das 14h às 16h

Onde: Instituto Ricardo Brennand Rua Mário Campelo, 700, Várzea, Recife

A partir de R$ 100, mediante inscrição no Ticketmais

Informações: @institutorb

3º Festival Yasumi "Sayuri Hirata Anime Show"

Quando: De sexta-feira (16) a domingo (18), das 11h às 19h

Onde: Praça de Eventos do Shopping Boa Vista Rua do Giriquiti, 48, Boa Vista, Recife

Acesso gratuito

Informações: @shoppingboavista

Atração internacional: Sayuri Hirata, com o espetáculo Sayuri Hirata Anime Show, no sábado (17), às 15h

Outras atrações: Fasterz (BTS Cover), Psy Cover, REN Taiko, apresentações de K-pop, cosplay, karaokê, games e animes

Festival Mix PE

Quando: De sexta-feira (16) a domingo (18), das 15h às 22h

Onde: Shopping Guararapes Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade, Jaboatão dos Guararapes

Acesso gratuito

Informações: @sguararapes

Programação:

Sexta-feira (16)

19h Xinelo Rasgado

Sábado (17)

16h Dinossauros: Uma Aventura Jurássica

17h Overdrives

20h Legião Urbana Cover Recife

Domingo (18)

16h Chama no Zap

19h Grupo Sassarico

Feira Vinil no Sítio

Quando: Domingo (18), das 10h às 18h

Onde: Sítio Trindade Estrada do Arraial, 3259, Casa Amarela, Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 99798-6001

5ª Art.PE (Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco)

Quando: Quinta-feira (15), sexta-feira (16) e sábado (17),das 13h às 21h;

Domingo (18), das 12h às 19h

Onde: Recife Expo Center Cais Santa Rita, 446, São José, Recife

Ingressos: a partir de R$ 25 na Sympla

Informações: @art_pe



TEATRO

Cindy em "A Vida é Uma Paródia"

Com Cinderela

Quando: Quinta-feira (15), às 20h

Onde: Alma Arte Café Ladeira da misericórdia, 106, Olinda

A parte de R$ 50, na Sympla

Informações: @almaartecafe

Fernando Pedrosa: Xaveca a Plateia e Bebe Vinho

Quando: Sesta-feira (16), às 22h

Onde: Teatro RioMar Recife Rua República do Líbano, 251, Recife

A partir de R$ 50, no Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife

"Shrek Era Uma Vez"

Quando: Sábado (17), às 15h e às 18h

Onde: Teatro Boa Vista Rua Dom Bosco, s/n, Boa Vista, Recife

A partir de R$ 50, na Sympla

Informações: @la_espacoartistico_e_cultural

"Terapia", com Marcelo Serrado

Quando: sábado (17), às 20h, e domingo (18), às 19h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

A partir de R$ 70 no site e bilheteria do teatro

Informações: @teatroluizmendonca

É o quê, Gustavo?, com Gustavo Pardal e Ellen

Quando: Sábado (17), às 21h

Onde: Colégio Santa Maria Rua Padre Bernadino Pessoa, 512, Boa Viagem, Recife

A partir de R$ 40, na Sympla

Informações: @pardalgustavo



EXPOSIÇÃO

"Onde o céu e o mar se tocam", Garrido Galeria + Cave

Quando: Abertura nesta sexta-feira (16), às 19h

Onde: Garrido Galeria Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte, Recife

Visitação: Até 10 de dezembro; Segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h

Acesso gratuito

Informações: @garridogaleria

"Saudades no Varal", de Rômulo Jackson

Quando: Até 18 de outubro

Onde: Sesc Santo Amaro Praça do Campo Santo, 1-101, Santo Amaro, Recife

Visitação de segunda-feira a domingo, das 9h às 17h

Acesso Gratuito

Informações: @sescsantoamaro

38º Bienal de São Paulo Itinerância Recife

Quando: Até 18 de outubro

Onde: Oficina Francisco Brennand (Propriedade São Cosme e Damião) Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea, Recife

A partir de R$ 25 na bilheteria do museu; Acesso gratuito nas terças-feiras

Informações: @oficinafranciscobrennand

"Pernambuco e seus carnavais: diversidade e pertencimento"

Artistas: Márcia Helena Leimig, Roberta Tavares, Zarela Díaz e Virgínia Lucas

Quando: Até 23 de outubro

Onde: Casa Estação da Luz Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Visitação: de segunda-feira a domingo, das 10h às 16h

Acesso gratuito

Informações: @casaestacaodaluz

"Esse é Sérvulo Esmeraldo"

Quando: Até 25 de outubro

Onde: Caixa Cultural Recife Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Visitação: De terça a sábado, das 10h às 20h; e domingos e feriados, das 10h às 18h

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1905 / @caixaculturalrecife

"A Dança Matemática das Cores", de José Patrício

Quando: Até 28 de novembro

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley (3º andar da Dona Santa)

Acesso gratuito

Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h

Informações: @amparosessenta

CINEMA

Cine Apipucos

Quando: De quinta-feira (15) a domingo (18)

Onde: Parque Apipucos, Zona Norte do Recife

Acesso gratuito

Informações: @parqueapipucosoficial

Programação:

"O Planeta dos Macacos"

Quinta-feira (15), às 19h

"Paterno"

Sexta-feira (16), às 19h30

"Ex-Machina: Instinto Artificial"

Sábado (17), às 18h

"Dois Filhos de Francisco"

Domingo (18), às 16h30

"Turma da Mônica em Uma Aventura no Tempo"

"Street Fighter"

Ambientado em 1993, os lutadores Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo) são colocados de volta em combate quando o misterioso Chun-Li (Callina Liag) os recruta para o próximo Torneio do Guerreiro Global: uma briga brutal de socos, destinos e fúria. Porém, por trás dessa batalha por glória está uma conspiração mortal que os força a se enfrentarem entre si e seus demônios do passado. E se não enfrentarem, é game over!

Direção: Kitao Sakurai

"Dentro Da Baleia"

O jovem mergulhador Jay Gardiner (Austin Abrams) vai até a costa central da Califórnia para buscar os restos mortais de seu falecido pai, Mitt Gardiner (Josh Brolin). Durante o mergulho, ele é engolido vivo por uma baleia cachalote de cerca de 25 metros e 60 toneladas. Preso no interior do animal com apenas uma hora de oxigênio restante, Jay precisa lutar pela sobrevivência e enfrentar traumas emocionais e memórias da relação difícil com o pai para encontrar uma saída.

Direção: Brian Duffield

"Sacrifício"

Um evento de gala repleto de celebridades, bilionários e figuras influentes é invadido por ativistas radicais liderados por Joan (Anya Taylor-Joy). Entre os reféns está Mike Tyler (Chris Evans), um ator em crise que tenta recuperar sua relevância. Guiados por uma misteriosa profecia, os invasores afirmam que o sacrifício de três pessoas presentes no local pode salvar o mundo de um colapso, transformando a noite em uma mistura de caos, sátira e sobrevivência.

Direção: Romain Gavras



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