BBB24 Luigi deixa a casa do BBB com 7,29% de votação do público Brother obteve o menor percentual no Paredão quádruplo desta terça-feira (30)

O vendedor carioca Luigi, 28, deixou a casa do Big Brother Brasil 24 em Paredão quádruplo formado por ele, Alane, Juninho e Isabelle.



O brother obteve 7,29% de votos do público - que escolheu pela última vez na edição, qual participante deveria continuar na casa. A partir da próxima berlinda, a votação será para optar por quem deve sair do reality.



Isabelle foi a preferida do público para continuar no reality, com 61,02%. Alane com 19, 55% e Juninho com 12,14% vieram em seguida.

Luigi, que já havia estado em outro Paredão, acumulou falas racistas na casa, a exemplo de termos utilizados por ele, como "macaca" para se referir a mulheres pretas.









E em ação realizada na tarde desta terça-feira, Luigi - que se intitula "preto nerd" por gostar de animes, quadrinhos e filmes, além de ter tatuagens que remetem à sua preferência - foi o ganhador de um carro que, segundo ele, vai ser dado ao seu pai.

