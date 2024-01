A- A+

BBB 24 Luigi e Lucas Henrique são os novos anjos do BBB 24; confira Além da imunidade, os dois brothers têm uma importante missão

No início da tarde desta sexta-feira (19) aconteceu a segunda Prova do Anjo do BBB 24, patrocinada pelo MCDonald 's e vencida por Luigi e Lucas Henrique.



Após o sorteio na sala, foram definidos 12 participantes que se dividiram em seis duplas para participar da dinâmica, que consistia na montagem de um quebra-cabeça.

Além da imunidade para a dupla vencedora, os dois brothers têm a missão de imunizar mais um participante, de forma consensual. O recado foi dado pelo apresentador Tadeu Schmidt, antes do iníco da prova, e a dupla anunciará a pessoa que será imunizada no programa da noite desta quinta (19), durante a formação do paredão.

Após o anúncio que eles montaram corretamente o quebra-cabeça no menor tempo entre os demais concorrentes, vencendo a prova, Luigi e Lucas Henrique convidaram Leidy Elin e MC Bin Laden para o almoço do anjo.

Como foi a prova

A dupla estava conectada por uma corda, e, enquanto um corria em direção à piscina de bolinhas para encontrar as peças, o outro era içado e deveria completar o quebra-cabeça com os pedaços recebidos pela sua dupla. Foi alertado aos brothers que o peso não era relevante para a prova.

Monstro

Para o castigo do monstro, Luigi e Lucas escolheram Marcus Vinicius para a fantasia de duende e Michel para ser a fada. Na leitura do castigo, foi definido que, pelo menos, um dos dois devem ficar na ‘’Floresta Encantada’’, no jardim da casa.

Além da dupla vencedora, participaram da prova: Alane, Beatriz, Bin Laden, Giovanna, Giovanna Pitel, Isabelle, Michel, Nizam, Rodriguinho e Yasmin.

