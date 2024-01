Luigi finge que atende o Big Fone:"já pensou se o telefone toca agora?"

A- A+

Luigi fingiu atender o Big Fone, na área externa da casa, enquanto os colegas de confinamento do BBB 24 dormiam. Ele correu fungiu correr para atender o equipamento e ainda brincou com Juninho: "Já pensou se o telefone toca agora?"

"Basta saber se seria uma coisa boa ou ruim", comentou Juninho. "Se for boa ou não, faz parte do jogo, amor. O bom que eu ia atender o telefone assim, sozinho", respondeu Luigi.

Big Fone

oninho publicou um vídeo no Instagram, na quarta-feira (24), anunciando a estreia do famoso Big Fone no BBB 24. Segundo ele, o telefone "vai começar fazendo um strike". Até o momento, dia e horário da chamada ainda não foram revelados.

