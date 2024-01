A- A+

BBB 24 Luigi volta a usar termo racista e Yasmin se incomoda; entenda Brunet reclamou do termo usado pelo participante para Wanessa

Lucas Luigi reincindiu em usar um termo racista no BBB 24 - ele já havia chamado Leidy de "macaca" anteriormente - e a modelo Yasmin Brunet se incomodou e conversou sobre o assunto com Wanessa Camargo.

"Vinicius gosta de macaca. Macaca não. Gosta de preta, pretona!", declarou Luigi no Quarto do Líder, em conversa com Yasmin e Vinicius, sugerindo que o colega gostava de mulheres negras.

Depois, ao encontrar Wanessa, Brunet reclamou do termo usado pelo participante. "Luigi continua falando coisas sem noção. Cara, não é possível que ele não saia, te juro. Não quero nem repetir, mas, assim, uma pena, porque eu gosto muito dele. Não estou entendendo o porquê ele fala essas paradas", apontou.

"Ele usou o mesmo termo de novo para descrever, tipo o que ele falou da Leidy. Não falou da Leidy, mas lembra aquele negócio que ele chamou a Leidy? Ele falou de novo. Falou que o Vini só gosta disso", relatou Yasmin, que saiu do Quarto do Líder completamente revoltada e desconfortável por falas de Luigi.

