luto Luis Fernando Verissimo: 12 livros imperdíveis do autor das 'Comédias da vida privada' Escritor gaúcho publicou mais de 80 obras

Luis Fernando Verissimo escreveu mais de 80 livros ao longo de sua carreira. O escritor, um dos grandes nomes da crônica e do humor brasileiros, morreu aos 88 anos, neste sábado (30), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele estava internado na UTI do Hospital Moinhos de Vento há cerca de três semanas com princípio de pneumonia. A informação foi confirmada por familiares.

Abaixo, algumas de suas obras imperdíveis:



'Diálogos impossíveis' (2012)

A coletânea de crônicas foi o último livro de Verissimo, que publicou a maior parte de sua obra pela Objetiva.

'Ed Mort' (2001)

Todas as histórias do detetive que fez sucesso no cinema e na TV.

'Os espiões' (2009)

Verissimo dizia que esse foi o primeiro romance que escreveu sem ser por encomenda.

'O melhor das comédias da vida privada' (2004)

Seleta da série consagrada de crônicas sobre o cotidiano.

'Todas as histórias do Analista de Bagé' (2002)

Aventuras do freudiano gaúcho adepto da terapia à base de joelhaços.

'Comédias para se ler na escola' (2000)

Maior best seller do autor, com 1,2 milhão de exemplares vendidos.

'O clube dos anjos' (1999)

Romance sobre a gula e os prazeres da mesa.

'Aventuras da família Brasil' (2005)

Pelos quadrinhos, o dia a dia desta família de classe média se transformou em um clássico.

'As cobras' (1975)

As cobras foram sua forma de discutir religião, política e futebol apesar da censura imposta pela ditadura.

'As mentiras que os homens contam' (2000)

Coletânea de crônicas elenca as mentiras contadas pelos homens para proteger os outros, principalmente as mulheres.

'O opositor' (2004)

Um romance de suspense engenhoso, alegórico e bem-humorado.

'O jardim do diabo' (1987)

Em sua incursão ao thriller, Verissimo mantém seu humor afiado.

