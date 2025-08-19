A- A+

ESCRITOR Luis Fernando Verissimo continua em estado grave, de acordo com hospital Escritor está internado no CTI do Hospital Moinhos de Vento

O escritor Luis Fernando Verissimo continua internado em estado grave de saúde, segundo boletim médico do hospital Moinhos de Vento, onde ele está sob cuidados médicos, no centro de Porto Alegre. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira.

"O Hospital Moinhos de Vento informa que o paciente Luis Fernando Veríssimo permanece internado no Centro de Terapia Intensiva Adulto da instituição, em estado grave, recebendo todas as medidas de suporte necessárias", diz a nota, assinada pelos médicos Luiz Antônio Nasi e Guilherme Alcides Flores Soares Rollin.

Verissimo foi internado na última segunda-feira (11), com princípio de pneumonia, quadro que se agravou nos últimos dias.

No último domingo (17), a mulher do escritor, Lucia Verissimo, falou ao Globo:

— Ele já vinha com a saúde debilitada e deu uma piorada na última semana.

Problemas de saúde

Hoje com 88 anos, Verissimo lida há alguns anos com alguns problemas de saúde. Em 2020, retirou um câncer na mandíbula. Em janeiro de 2021, quando ainda se recuperava do câncer, teve um AVC isquêmico que lhe trouxe sequelas e o afastou do ofício de escritor.

Ele também convive com o o mal de Parkinson e tem problemas cardíacos. Conforme já relatou em entrevistas sua esposa, Lucia Verissimo, o escritor já não fala há algum tempo e se comunicaria somente com poucas palavras em inglês.

Filho do escritor Erico Verissimo, torcedor apaixonado do Internacional, o colunista (humorista, desenhista, saxofonista, entre outros predicados) escreveu mais de 80 livros, muitos deles best-sellers.

Verissimo no Globo

Um dos maiores escritores brasileiros, Verissimo estreou nas páginas do Globo em fevereiro de 1999, com a brilhante conjugação de ironia e reflexão que construiu uma legião de fãs das mais variadas idades. Personagens famosos como a Velhinha de Taubaté e a socialite Dora Avante desfilaram entre crônicas sobre todos os aspectos do cotidiano brasileiro.

Verissimo também integrou a equipe do Globo na cobertura de duas Copas do Mundo, de 2002 (Coreia e Japão) e 2006 (Alemanha), cativando os colegas com encantadora simplicidade — traço maior do que a famosa timidez.

