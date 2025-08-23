A- A+

BOLETIM Luis Fernando Verissimo segue em estado grave, afirma boletim médico Escritor de 88 anos está internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, desde 11 de agosto

O escritor Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, segue internado “em estado grave”, afirmou um boletim divulgado no início da tarde deste sábado (23) pelo Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O cronista permanece no Centro de Terapia Intensiva Adulto do hospital e vem “recebendo todas as medidas de suporte necessárias”.

Ele está internado desde o dia 11 de agosto, com princípio de pneumonia, quadro que foi se agravando ao longo dos dias. No último domingo (17), Lucia Verissimo, esposa do escritor, conversou com o GLOBO:

— Ele já vinha com a saúde debilitada e deu uma piorada na última semana.

Problemas de saúde

Verissimo lida há alguns anos com problemas de saúde. Em 2020, retirou um câncer na mandíbula. Em janeiro de 2021, enquanto ainda se recuperava da cirurgia, teve um AVC isquêmico que deixou sequelas e o afastou do ofício de escritor.

Miguel Proença: Morre, aos 86 anos, pianista de prestígio internacional e divulgador da música erudita brasileira

Ele também convive com mal de Parkinson e tem problemas cardíacos. Em entrevistas, Lucia Verissimo afirmou que o escritor já não fala e se comunica somente com poucas palavras em inglês.

Filho do escritor Erico Verissimo e torcedor apaixonado do Internacional, o colunista (humorista, desenhista, saxofonista, entre outros predicados) escreveu mais de 80 livros, muitos deles best-sellers.

Verissimo no GLOBO

Um dos maiores escritores brasileiros, Verissimo estreou nas páginas do GLOBO em fevereiro de 1999, com a brilhante conjugação de ironia e reflexão que construiu uma legião de fãs das mais variadas idades. Personagens famosos como a Velhinha de Taubaté e a socialite Dora Avante desfilaram entre crônicas sobre todos os aspectos do cotidiano brasileiro.

Verissimo também integrou a equipe do GLOBO na cobertura de duas Copas do Mundo, de 2002 (Coreia e Japão) e 2006 (Alemanha), cativando os colegas com encantadora simplicidade — traço maior do que a famosa timidez.

