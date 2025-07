Luís Miranda presta apoio a Leilane Neubarth após jornalista sofrer ofensas

A- A+

O ator Luís Miranda prestou uma homenagem a Leilane Neubarth após a jornalista sofrer um ataque ofensivo na rua nesta semana. Intérprete de Asdrúbal na novela " Êta mundo melhor!", da TV Globo — na trama das 18h, o personagem é conhecido por usar disfarces para conseguir informações importantes —, o artista surgiu, nas redes sociais, com uma peruca ruiva enquanto se arrumava para uma gravação do folhetim. "Oi, Leilane, estou aqui todo inspirado em você hoje", comentou ele.

"Quando eu fiquei pronto (para a gravação da novela), eu falei: 'Nossa, estou a cara da Leilane!' Ruiva!", afirmou o ator, em vídeo, ao lado da colega Elizabeth Savala. "Está igualzinho", concordou a atriz, aos risos. Na legenda do post, Luís escreveu: "Quando a ignorância grita, a elegância responde com silêncio. Leilane, jornalista competente, mulher admirável e gigante na profissão e no caráter. O brilho incomoda quem vive na sombra. Meu amor, seu talento e sua classe são indiscutíveis. O desamor jamais te alcança. Todo meu amor, apoio e admiração".

O que aconteceu com Leilane Neubarth?

Na última quarta-feira (30), enquanto realizava compras numa loja no Rio de Janeiro, Leilane Neubarth foi alvo de ofensas proferidas por uma mulher no local. Na ocasião, a jornalista da Globonews filmou parte do que ouviu e publicou nas redes sociais. Isto aconteceu comigo esta tarde. Eu estava numa loja, tranquilamente fazendo compras, quando fui vítima de uma agressão gratuita. Do nada esta mulher começou a me agredir e me xingar", explicou.

"Eu demorei um pouco pra entender que minha única 'arma' contra aquela agressão gratuita era meu celular. Gravei só o final do ataque. Além de agressiva ela foi extremamente debochada, parecendo se exibir na agressão. Por isso decidi postar aqui", explicou ela. "Ninguém precisa gostar de ninguém. Mas acredito realmente que 'o respeito é a luz que ilumina a escuridão da intolerância'", finalizou.

