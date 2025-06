A- A+

Famosos Luis Ribeirinho: quem é o namorado surfista de Luísa Sonza que vive romance discreto com a cantora Modelo português conheceu cantora depois de show no Rio de Janeiro em dezembro de 2024 e assumiu namoro três meses depois

Luísa Sonza está vivendo uma fase de muito amor e não esconde isso de seus fãs. Em algumas publicações no Instagram, a cantora deixa transparecer o quanto está apaixonada ainda que os registros ao lado do namorado, o português Luis Ribeirinho, sejam pontuais.



Discreto, ele mantém um perfil fechado na rede social, com 48 publicações. Apesar de reservado, o garoto tem ligação com o meio artístico e já trabalhou como modelo.



Luísa Sonza e Luis Ribeirinho — Foto: Reprodução Instagram

O rapaz, de 29 anos, é um médico português da cidade do Porto e fez residência em cirurgia plástica em Munique Alemanha, seguindo os passos de seu pai, Serafim Ribeirinho Soares, que atua na mesma área. Nas redes sociais, aliás, o pai do novo affair de Luísa Sonza exibe uma vida luxuosa com viagens internacionais, carros de alto padrão ao lado da esposa e dos filhos.





O jovem também já atuou como modelo em Portugal, com trabalhos para marcas locais. Atualmente, tem cerca de 13,7 mil seguidores no Instagram, mas a conta é fechada. Segundo a revista Marie Claire, a mãe de Luísa e Duda Beat, amiga próxima, seguem o rapaz. Em seu perfil na rede social, Luis compartilha momentos na praia, com uma prancha de surfe.

No início de dezembro de 2023, o médico esteve de férias no Brasil, onde passou alguns dias em Salvador, São Paulo e no Rio de Janeiro. Durante a passagem pela capital carioca, Luis assistiu uma apresentação da cantora, e segundo o portal Leo Dias, desde então estão juntos. O romance tornou-se público três meses depois, em fevereiro do ano passado.

Em uma homenagem no dia do aniversário do namorado no ano passado, Luísa afirma que ele é “um homem tão incrível que me cuida e que faz eu me sentir tão amada”.

