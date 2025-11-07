Sex, 07 de Novembro

Assie
meio ambiente

Luisa Mell tira a roupa e pinta o corpo para protesto em defesa do veganismo na COP 30

A ativista e apresentadora realizou uma performance em frente ao local onde líderes globai se reuniram, em Bélem

Luisa Mell fes protesto em Belém, no ParáLuisa Mell fes protesto em Belém, no Pará - Foto: Reprodução/Instagram

Luisa Mell, ativista e apresentadora, fez um protesto performático em Belém, no Pará, nesta quinta-feira (6). Com o corpo pintado, ela se deitou em frente ao local onde ocorre a cúpula de líderes globais que antecede oficialmente a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para as fotos e vídeos, Luisa ficou seminua e pintou o corpo inteiro como o planeta Terra. Ela posou deitada em um prato cenográfico, sendo “espetada” por um garfo gigante, em frente a um cartaz com a imagem de uma floresta em chamas e os dizeres, em inglês: “Comer animais alimenta o fogo. Por favor, seja vegano”.

A ação foi realizada em parceria com a organização internacional PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais). O objetivo era criticar o cardápio do evento, que conta com apenas 40% de opções vegetarianas ou veganas, segundo a ativista. 
 

“A principal causa da destruição dos nossos biomas é a pecuária. Infelizmente, aqui na COP 30, enquanto eles discutem soluções para o planeta, eles vão comer os animais. Tenho um filho de 10 anos, estou aqui por ele. Nunca tirei a roupa, mas por isso, para chamar atenção, fiz”, afirmou Luisa Mell. 

